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В МФЦ Москвы опровергли информацию о выдаче повесток посетителям

Евгений Жуков
Общество
В МФЦ Москвы опровергли информацию о выдаче повесток посетителям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В МФЦ Москвы опровергли информацию о выдаче повесток посетителям. Об этом сообщили в пресс-службе центра госуслуг Москвы «Мои документы» в четверг, 29 сентября.

— По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах «Мои документы», пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной, — говорится на официальном сайте организации.

До этого сообщалось, во временных мобилизационных пунктах Москвы продолжается прием добровольцев и тех, кто получил повестки.

Как уточняется, временные пункты созданы для удобства горожан — в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов и пройти медкомиссию.

Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.

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