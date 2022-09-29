Водитель и пассажир катера пропали после того, как их судно протаранил буксировочный тягач

Фото: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Буксировочный тягач протаранил катер, который бросил якорь на судовом ходу в акватории Оки. Об этом стало «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в четверг, 29 сентября.

По данным ведомства, маломерное судно, управлял которым мужчина 1974 года рождения, с пассажиром на борту бросило якорь на «проезжей части» акватории Оки.

В этот момент по фарватеру шел буксировочный тягач, который протаранил катер. В результате аварии маломерное судно получило серьезные повреждения и частично затонуло.

Судьба находившихся на борту людей неизвестна, их поиски продолжаются.

По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку, которая поручена тульскому отделению ведомства. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия отправился Тульский транспортный прокурор Игорь Медведев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Еще одно уголовное дело возбуждено из-за преступления на воде. Судоводитель катал вейкбордистов по реке, не соблюдая правил безопасности.