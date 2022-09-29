Директор Пугачевой не в курсе о намерении певицы покинуть Россию

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова ничего не знает о планах Примадонны покинуть Россию. Об этом Чупракова сама заявила в четверг, 29 сентября.

— Я не в курсе, не знаю. Она не говорила, — передает ее слова РИА Новости.

Недавно появилась информация о том, что Пугачева вместе со своими младшими детьми, девятилетними Лизой и Гарри, улетела из России в Израиль. Обратного билета у Примадонны не было.

До этого Алла Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, где попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом — комиком Максимом Галкиным*. Певица добавила, что считает мужа «неподкупным патриотом России».

После этого стало известно, что в подмосковную полицию поступило заявление от местной жительницы. Она попросила проверить Пугачеву на предмет противоправной деятельности с «иностранной поддержкой» и на публичные действия, направленные на дискредитацию российских Вооруженных сил.

Причиной жалобы и проверки послужила именно просьба народной артистки о признании ее иноагентом.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.