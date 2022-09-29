Сотрудники стоек «Живое общение» ответили на вопросы 440 тысяч пассажиров с начала года

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

С начала текущего года работники стоек «Живое общение» в метро, на станциях Московского центрального кольца (МЦК), Северном речном вокзале и автовокзале «Центральный» помогли 440 тысячам пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 сентября.

Как уточняется, на 36 станциях столичной подземки и МЦК для пассажиров действуют стойки «Живое общение», где в общей сложности задействовано больше 100 сотрудников, которые всегда готовы подсказать правильное направление, помочь сориентироваться в оплате проезда, а также разновидностях проездных билетов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Также на стойках можно приобрести сувенирную продукцию. За 2022 год на стойках помогли 440 тысячам пассажиров, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Накануне сообщалось, что Московский метрополитен совместно с Всероссийским обществом слепых возобновил обучение собак-проводников на станциях. Занятия проводятся под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.