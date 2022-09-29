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Годовая инфляция в ФРГ в сентябре достигла исторического рекорда

Георгий Соланович
В мире
Годовая инфляция в ФРГ в сентябре достигла исторического рекорда
Фото: Pixabay

Годовая инфляция в Германии по итогам сентября, по предварительным данным, ускорилась до 10 процентов и таким образом достигла исторического рекорда. Об этом следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

— Ожидается, что уровень инфляции в Германии в сентябре 2022 года составит +10,0 процента, — отмечается в пресс-релизе.

Потребительские цены в ФРГ, по предварительной оценке, за сентябрь выросли на 1,9 процента. В Destatis отметили, что прогноз роста был гораздо меньше — 1,3 процента.

В бюро пояснили, что на уровень инфляции значительно повлияли высокие цены на энергоносители.

2023 год для Евросоюза будет неудачным с экономической точки зрения из-за проблем в энергетике. Проблемы ЕС в этой сфере не решатся без участия России. Чтобы успешно решить этот вопрос, страны ЕС должны пойти на переговоры и пересмотреть санкционную политику в отношении РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

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