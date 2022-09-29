Неизвестный расстрелял осужденного у ворот колонии в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Неизвестный мужчина открыл огонь по одному из осужденных у ворот исправительного центра в Подмосковье. Об этом стало известно в четверг, 29 сентября.

Нападение произошло 28 сентября около 21:00 у входа в исправительный центр в селе Куликово Дмитровского городского округа. В это время к воротам колонии подошел бывший наркоторговец, а ныне осужденный Скопинским судом Рязанской области на исправительные работы 34-летний Вадим. Он возвращался со смены в совхозе, где трудится бригадиром энергетиков.

По пути от машины ко входу в колонию в мужчину встретил неизвестный с зонтом в руках. Он окликнул потерпевшего, достал травматический пистолет и выстрелил, попав осужденному в ягодицу.

Потерпевший побежал в сторону входа в исправительный центр и спрятался. Позже его госпитализировали.

Примечательно, что пострадавший отказался писать заявление, заявив, что это — последствия его предыдущей жизни.

Сотрудники органов правопорядка, тем не менее, приступили к поискам нападавшего. Они просмотрели видео с видеокамер и узнали, что злоумышленник прибыл к учреждению заранее и все это время прятался за служебным микроавтобусом. Его продолжает искать полиция, сообщает «МК».

Другое нападение на государственную структуру произошло в Усть-Илимске. Мужчина напал на городского военкома, отчего тот был госпитализирован. Нападавшего задержали, и 28 сентября он был арестован.