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Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу в усть-илимском военкомате. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Молодой человек, который выстрелил несколько раз в спину местному военкому, отправился в СИЗО до 26 ноября 2022 года, сообщил Telegram-канал «360».

Нападение, о котором идет речь, случилось в понедельник, 26 сентября, в Усть-Илимске. Во время инструктажа в местном военкомате, связанного с частичной мобилизацией, один из призывников выбежал на кафедру и несколько раз выстрелил военкому в спину из обреза. Подробности о произошедшем читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».