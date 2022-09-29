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Стивен Сигал и Владимир Соловьев навестили раненых росгвардейцев

Анастасия Колоскова
Общество
Стивен Сигал и Владимир Соловьев навестили раненых росгвардейцев
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Американский актер Стивен Сигал и российский журналист Владимир Соловьев побывали в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии в подмосковной Балашихе, где навестили находящихся на лечении пациентов. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стивен Сигал поинтересовался самочувствием росгвардейцев и пожелал им скорейшего выздоровления. Он также поблагодарил медиков за их нелегкий труд по спасению раненых.

Владимир Соловьев отметил, что сотрудники ведомства отличились на передовой высоким боевым духом, мужеством и отвагой. Первый замдиректора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов наградил военнослужащих и сотрудников ведомства медалями, а знаменитые гости вручили им памятные подарки, отмечается в сообщении.

До этого популярный российский певец Дима Билан впечатлился мужеством мобилизованных россиян, которых встретил на вокзале в Бурятии. По словам артиста, на него произвело впечатление то, какая энергия исходила от этих мужчин.

Стало известно, что российские артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан.

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