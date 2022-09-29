Минобороны: Мобилизованные россияне будут защищать освобожденные в ходе СВО территории

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Граждане РФ, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, после боевого слаживания приступят к контролю и обороне территорий, освобожденных в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России в четверг, 29 сентября.

— После проведения боевого слаживания, подразделения укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления, — цитирует МО РИА Новости.

До этого заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Питеримов заявил, что мобилизованные граждане будут отстаивать интересы России.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации. Так, проходящие срочную службу в армии россияне не подпадают под частичную мобилизацию. Однако их могут мобилизовать после увольнения в запас.