Минобороны показало кадры боевого слаживания мобилизованных на полигонах рядом с Украиной

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минобороны РФ опубликовало кадры боевого слаживания граждан, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, и добровольцев в составе подразделений на полигонах «в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач».

На кадрах можно увидеть, как новобранцы стреляют из автоматов, пулеметов и ручных гранатометов из различных положений и из-за укрытий.

До этого в военном ведомстве заявили, что россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, после боевого слаживания приступят к контролю и обороне территорий, освобожденных в рамках спецоперации на Украине.

До этого заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Питеримов заявил, что мобилизованные граждане будут отстаивать интересы России.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Вечерней Москвой» уточнил, в чем разница между военнообязанными, находящимися в запасе, и резервистами. По словам эксперта, резервисты — это люди, которые находятся в действующем резерве, им должны платить деньги. Они прибывают на все учения и сборы, принимая в них участие.