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«Евразийский учет птиц — 2022» пройдет на природных территориях 1 и 2 октября

Евгений Жуков
Общество
«Евразийский учет птиц — 2022» пройдет на природных территориях 1 и 2 октября
Фото: shutterstock

Акция по привлечению внимания к проблемам перелетных пернатых «Евразийский учет птиц – 2022» пройдет на природных территориях 1 и 2 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 29 сентября.

Как уточняется, в ежегодном мероприятии могут участвовать все желающие как индивидуально, так и небольшими группами.

Основной целью данной акции организаторы называют получение информации о направлениях миграции птиц и о трудностях, с которыми сталкиваются пернатые во время перелетов и зимовки.

В рамках мониторинга птичьей миграции проводятся соревнования между регионами России и школами в отдельных субъектах. Победу одерживает тот регион, в котором наибольшее число волонтеров подсчитает больше всего птиц, и региону, который проведет максимальное число мероприятий, посвященных пернатым, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

24 сентября стартовали Международные дни наблюдений птиц. Акция является ежегодной. В этом году она продлится до 2 октября. Основная цель мероприятия — привлечь внимание к миру пернатых и проблемам сохранения их природных мест обитания.

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