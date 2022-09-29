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«Желтый» уровень погодной опасности объявят из-за грозы в столичном регионе

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявят из-за грозы в столичном регионе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что период предупреждения — с 11:00 до 21:00 30 сентября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о подобии бабьего лета в Москве в конце сентября. Предварительные расчеты метеорологов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться. После 12 часов дня в четверг осадки почти прекратятся, они не прогнозируются также и в конце недели.

Также «Вечерняя Москва» выяснила, когда в столице выпадет первый снег. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что снегопады наблюдаются сегодня не только в Новосибирской области, но и в южных областях Западной Сибири — в Омской области и на Урале.

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