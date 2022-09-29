Гастроэнтеролог Кашух перечислила ранние признаки атеросклероза

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Боли в груди и мышцах голени являются первыми признаки развития атеросклероза. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По ее словам, атеросклерозом чаще страдают люди в возрасте старше 40 лет, однако заболевание не появляется внезапно. Патологические изменения в сосудах по причине избыточного холестерина поначалу незаметны. Ситуация ухудшается в том случае, если люди не обращают внимания на сигналы организма.

— Например, боли в груди или в мышцах голеней. Чтобы не пропустить сосудистую катастрофу, необходимо регулярно проверять кровь на уровень холестерина — даже в молодом возрасте и при отсутствии симптомов, — предупредила эксперт.

Кашух добавила, что за два с половиной года с начала пандемии коронавируса у молодых пациентов чаще выявляли повышенный холестерин. В большей степени это связано с ограничениями физической активности, приверженности вредным привычкам и неправильному питанию.

С другой стороны, на фоне пандемии люди стали внимательнее следить за собственным здоровьем. Если проверять уровень холестерина в целях профилактики, можно вовремя обнаружить нарушения, начать лечение и тем самым продлить себе здоровую жизнь, цитирует медика URA.RU.

Как отметил кардиолог Роман Шахнович, эстрогены и другие женские гормоны защищают от развития атеросклероза. И женщины от этой болезни защищены до определенного возраста.