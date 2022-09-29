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Итальянское посольство призвало соотечественников покинуть Россию

Евгений Белоусов
В мире
Итальянское посольство призвало соотечественников покинуть Россию
Фото: Pixabay

Посольство Италии в Москве рекомендовало соотечественникам покинуть Россию. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе посольства.

— Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами России, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет, покинуть страну, — говорится в сообщении.

Уточняется, что путешествия между странами усложнились из-за резко возросшей стоимости билетов. Поэтому в посольстве советуют заранее покупать билеты, передает РИА Новости.

Накануне посольство США в Москве также призвало своих граждан в незамедлительном порядке покинуть территорию России.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент. Он отметил, что ему и его коллегам поступает большое количество подобных вопросов.

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