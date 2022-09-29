Польша внесла «Газпром экспорт» в санкционный список

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Правительство Польши внесло «Газпром экспорт» в национальный санкционный список. Об этом сообщили в МВД республики в четверг, 29 сентября.

Так, «Газпром экспорт» появился в польском реестре компаний и частных лиц из РФ и Белоруссии, в отношении которых Варшава ввела рестрикции.

— (Внесение в список подразумевает — прим. «ВМ») замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление прямо или косвенно включенному в список или в его пользу каких-либо финансовых или экономических ресурсов, запрет сознательного и умышленного участия в действиях, целью или следствием которых является обход мер, указанных выше, — передает сообщение польского МВД ТАСС.

До этого Европейский союз заявил о планах ограничить ввоз ряда товаров из России. Так, в список могут попасть косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага. Выиграет ли ЕС в случае ввода подобного рода санкций и что может ожидать отечественный рынок — в материале «Вечерней Москвы».