Пасечник назвал знаковым подписание договора о вхождении ЛНР в состав РФ

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Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал предстоящее подписание соглашения о вхождении региона в состав России самым знаковым днем за время своего руководства республикой.

Он назвал 30 сентября без преувеличения волнительным днем. Подписание договора Пасечник считает судьбоносным моментом, после которого «республика станет частью могучей, великой России», цитирует его ТАСС.

По словам главы ЛНР, заключение соглашения исполняет волю большинства жителей Луганщины и позволяет открыть новые перспективы сотрудничества для всех присоединившихся к России регионов.

Пасечник выразил уверенность, что ЛНР станет одним из самых успешных и процветающих российских субъектов, подчеркнув при этом, что «впереди предстоит немало работы».

В четверг, 29 сентября, глава диппредставительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что республика войдет в состав Российской Федерации в течение недели. По его словам, в настоящее время в данной процедуре нужно соблюсти все параметры, которые требует правовая система РФ.