В ЛНР назвали сроки вхождения в состав России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Луганская Народная Республика (ЛНР) войдет в состав РФ в течение недели. Об этом сообщил в четверг, 29 сентября, глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что подписал предложение, которое адресовано президенту России Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации.

— Я думаю, что это в пределах недели должно случиться. Остальные параметры интеграции будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений, — рассказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в данной процедуре нужно соблюсти все параметры, которые требует правовая система РФ.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах была зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов.