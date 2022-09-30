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Вход на некоторые станции метро могут ограничить 30 сентября

Лейла Алиева
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Вход на некоторые станции метро могут ограничить 30 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 30 сентября, некоторые станции столичного метро будут закрыты для входа и выхода. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Также в течение дня возможны ситуативные ограничения работы входов и выходов на некоторых станциях московского метро, — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали быть внимательными, соблюдать правила пользования и выполнять указания работников метро, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этот же день центральные улицы и набережные столицы временно закроют для движения транспорта. Так, с 06:00 движение будет закрыто на улицах Ильинке, Варварке, Москворецкой, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский Спуск.

С 10:00 будет запрещено ездить по Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережным, а также по Большому Устьинскому мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке.

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