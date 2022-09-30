Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы с 1 октября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк с 1 октября будет работать по новому режиму, который подразумевает сокращение времени работы еще на один час. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в пятницу, 30 сентября.

— Световой день стал короче, и мы вынуждены сократить время работы Московского зоопарка еще на один час. С 1 октября зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 18:00. Вход на территорию будет открыт до 17:00, — говорится в сообщении.

Сотрудники отметили, что в настоящее время в зоопарке продолжается «бархатный сезон», когда на улице не слишком холодно, а количество посетителей значительно уменьшилось.

При этом обитатели зоосада ведут активный образ жизни и «с удовольствием общаются с гостями». В частности, ежедневно выходят на прогулки жираф Самсон и манул Тимофей, уточняется в сообщении Telegram-канала зоопарка.

До этого сообщалось, что ветеринары и зоологи Московского зоопарка скорректировали рацион спасенного медведя с Диксона. Специалисты пристально следят за весом животного. Известно, что при поступлении в зоопарк медведь весил 108 килограммов, а на текущий момент поправился на 22 килограмма. При перенесенных повреждениях лишний вес не идет на пользу животному.