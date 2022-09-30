Секретарь Совбеза Патрушев рассказал, кому выгоден инцидент на «Северных потоках»

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что наибольшую выгоду от аварии на газопроводах «Северный поток» имеет Белый дом. Об этом он заявил в пятницу, 30 сентября.

— Основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках» являются США, — отметил Патрушев.

Глава ведомства напомнил, что подобное происшествие с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа уже имело место в октябре 1983 года.

Он подчеркнул, что необходимо предпринять все усилия для раскрытия заказчиков и исполнителей этого преступления, передает РИА Новости.

Накануне китайский аналитик Лю Хун рассказал, что авария на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» с большой вероятностью являются диверсиями, за которыми могли стоять различные страны.

Китайский эксперт уточнил, что еще в начале текущего года президент США Джо Байден озвучивал угрозы, что в случае эскалации Российской Федерации конфликта на Украине Вашингтон «положит конец» газопроводам.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что аварии на газопроводах не соответствуют интересам какой-либо стороны, однако не исключил версию саботажа.