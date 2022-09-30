Рогов сообщил, что украинские войска стягивают силы к Запорожью

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ВСУ стягивают бойцов и вооружение к Запорожской области, считая это направление приоритетным для проведения контрнаступления. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

— Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях, — рассказал он.

Рогов отметил, что украинская армия относится к этому направлению как к самому приоритетному для «удара и прорыва».

По словам представителя ВГА, вторжения ВСУ в Запорожскую область допущено не будет. Он выразил уверенность, что вся область станет территорией РФ, передает РИА Новости.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по окончании голосования на референдумах о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ ситуация в регионах кардинально изменится с юридической точки зрения.