ВСУ ударили по машинам на выезде в освобожденную часть Запорожья

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска нанесли удар по колонне гражданских машин, которые собирались проехать в освобожденную часть Запорожской области. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил член главсовета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, автомобили, которые подверглись атаке, стояли в очереди на выезд около рынка на Ореховской трассе.

Он добавил, что в инциденте могут быть жертвы и пострадавшие.

Рогов отметил, что Киев хочет выдать случившееся за обстрел со стороны ВС РФ, передает РИА Новости.

Член главсовета администрации также рассказал, что ВСУ стягивают бойцов и вооружение к Запорожской области, считая это направление приоритетным для проведения контрнаступления. По словам представителя ВГА, вторжения ВСУ в Запорожскую область допущено не будет. Он выразил уверенность, что вся область станет территорией РФ.

28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка граждан, поддержка местными жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.