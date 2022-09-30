Михалков попросил дать отсрочку от мобилизации кинематографистам

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Российский режиссер Никита Михалков обратился к властям с просьбой дать кинематографистам отсрочку от мобилизации. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября.

По словам режиссера, отсрочка необходима тем, без кого не могут быть закончены важные съемочные процессы.

— Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям, — отметил кинематографист.

Он добавил, что его коллеги в любом возрасте были бы готовы защищать интересы страны, передает РБК.

Накануне рэпер Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну в ближайшее время и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка. По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее внутренний валовый продукт. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону специальной военной операции РФ на Украине.

Российские артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил портал Объясняем.рф.