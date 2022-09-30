Курс евро на Мосбирже упал ниже 54 рублей

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Курс евро по отношению к рублю упал ниже 54 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в пятницу, 30 сентября. При этом курс доллара снизился до 55 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11:17 по Москве снижался на 1,58 рубля — до 55,63 рубля, евро — на 3,13 рубля, до 52,35 рубля.

Недавно специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Глеб Финкельштейн предположил, как изменится курс доллара в ближайшее время.

Он отметил, что российская национальная валюта сохраняет стабильность, так как рынок находится под управлением Центрального банка и огорожен различными ограничениями от мировых площадок. Эксперт предположил, что к концу 2022 года доллар может подрасти до отметки 65 рублей.

21 сентября курс фунта стерлингов по отношению к доллару достиг отметки 1,1311 единицы американской валюты и таким образом обновил 37-летний минимум.

8 сентября Центробанк продлил до 9 марта 2023 года запрет на взимание банками комиссии с физических лиц за снятие валюты с их вкладов или счетов. Кроме того, регулятор запретил кредитным организациям до этого же срока брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро в том случае, если она проводилась для выдачи средств.