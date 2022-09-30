Генсек НАТО Столтенберг выступит с незапланированным заявлением

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением на незапланированной пресс-конференции в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Как уточняется, незапланированная пресс-конференция генсека пройдет около 19:00 по московскому времени. Тема предстоящего выступления не раскрывается.

21 сентября политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» оценил высказывание Столтенберга относительно того, что Российская Федерация не сможет одержать победу в ядерном конфликте.

Эксперт пояснил, что, по сути, в ядерной войне никто не может победить, поскольку она приведет к глобальной катастрофе.

Кроме того, руководство альянса предупредило, что любая атака на критическую инфраструктуру стран — членов НАТО вызовет решительный ответ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что НАТО проводил учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где произошли аварии на «Северных потоках». Она подчеркнула, что регион «нашпигован» военной инфраструктурой военно-политического блока.