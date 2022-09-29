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НАТО пообещало ответить на любую атаку по своей инфраструктуре

Евгений Белоусов
В мире
НАТО пообещало ответить на любую атаку по своей инфраструктуре
Фото: depositphotos

Любая атака на критическую инфраструктуру стран-членов НАТО вызовет решительны ответ. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе альянса.

— Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами, — говорится в сообщении.

На любую атаку последует решительный ответ всех состоящих в альянсе стран, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что НАТО расценивает произошедшие утечки из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» как результат произведенной диверсии.

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и РФ. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позднее стало известно, что на месте утечки из газопровода «Северный поток» были зафиксированы мощные подводные взрывы.

Германия склоняется к версии скрытого военного маневра на газопроводах. Уточняется, что причиной падения давления в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия.

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