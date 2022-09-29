НАТО считает, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за диверсии

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Североатлантический альянс расценивает произошедшие утечки из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» как результат произведенной диверсии. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в четверг, 29 сентября, в Брюсселе.

— Повреждение трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность. Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии, — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что альянс даст решительный ответ на любую атаку инфраструктуры стран — участников объединения. Кроме того, НАТО поддержит проведение расследования, которое позволит уточнить причины произошедшего, передает ТАСС.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что произошедшие инциденты на «Северных потоках» не являются случайностью, а носят преднамеренный характер. Он отметил, что Евросоюз поддержит любое расследование.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в нынешних условиях? Отвечает «Вечерняя Москва».