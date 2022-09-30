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Москвич рассказал, как за 25 минут военкомат аннулировал его повестку

Анастасия Колоскова
Город
Москвич рассказал, как за 25 минут военкомат аннулировал его повестку
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Житель столицы Александр Антонов рассказал о своем визите в военкомат с повесткой, которую получил в рамках частичной мобилизации.

— Пришли домой и вручили повестку. Я расписался, получил. На следующий день пришел в Тимирязевский военкомат по повестке. Там определили, что по возрастной категории я не прохожу: 36 полных лет. Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой, — отметил москвич.

Он уточнил, что провел в военкомате не дольше 25 минут.

По словам Антонова, он проходил срочную службу после окончания института в воздушно-десантных войсках и имеет в военном билете отметку о первой категории.

Житель столицы также сообщил, что заметил в военкомате очередь из тех, кто пришел без повестки и хотел бы записаться добровольцем, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что сотрудники городских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток. Уточняется, что выписанные на основании недостоверных или неточных данных горожан повестки проходят проверку после жалобы. В случае выявления неточностей такие повестки отзываются.

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