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Префектуры Москвы начали разносить отзывы аннулированных после проверки повесток

Лейла Алиева
Город
Префектуры Москвы начали разносить отзывы аннулированных после проверки повесток
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники городских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на своего корреспондента в пятницу, 30 сентября.

Уточняется, что выписанные на основании недостоверных или неточных данных горожан повестки проходят проверку после жалобы. В случае выявления неточностей такие повестки отзываются, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские военкоматы после дополнительной проверки мобилизационных данных граждан и анализа уже разосланных повесток на соответствие требованиям указов президента РФ и Минобороны России отправили уведомления об отзыве повесток, которые были составлены на основе неточных данных.

До этого глава военного комиссариата Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев принес извинения за ошибочные призывы явиться в военкомат всем гражданам мужского пола.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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