«Гарри был в панике»: Меган Маркл шантажировала принца в начале их романа

Фото: twitter/KensingtonRoyal

Американская актриса Меган Маркл в 2016 году начала встречаться с принцем Гарри. Однако начало совместной жизни пары было не особо радужным: Маркл часто шантажировала Гарри.

— Она предупреждала: «Если ты не сделаешь официальное заявление, подтверждающее, что я твоя девушка, то я с тобой расстанусь». Гарри был в панике, — рассказал источник DailyMail.

По словам королевского обозревателя Валентайна Лоу, после этого принц попросил секретаря по связям с общественностью Кенсингтонского дворца опубликовать заявление о том, что Маркл — его возлюбленная.

Также он отметил, что первое время актриса доводила до истерики помощниц, которые впоследствии увольнялись, а также требовала оплаты за публичные выходы в свет.

До этого сообщалось, что королева Елизавета II умерла, так и не помирившись с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Биограф Кэти Николл рассказала, что королева сильно переживала из-за семейных конфликтов, которые стали причиной ее редких встреч с правнуками.