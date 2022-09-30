Жителю Ростокина аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Житель столичного района Ростокино Кирилл Белозеров рассказал, как в военкомате оперативно уточнили данные о том, что он не подходит для мобилизации по состоянию здоровья, и отпустили его домой.

— Я являюсь жителем района Ростокино. Недавно произошла мобилизация, мне принесли повестку. Я взял повестку, пришел в резервный пункт ВДНХ, в павильон № 46, потому что здесь происходит сбор. Мне сказали, что я негоден, что по здоровью не прохожу, — пояснил москвич.

Он отметил, что на уточнение данных сотрудникам потребовалось всего около 20 минут. В итоге Белозерову сообщили, что он не подлежит мобилизации и может быть свободен.

До этого о своем визите в военкомат с повесткой, которую получил в рамках частичной мобилизации, рассказал житель столицы Александр Антонов. Он уточнил, что провел в военкомате не дольше 25 минут, за которые ему аннулировали повестку.

Также стало известно, что сотрудники городских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток. Уточняется, что выписанные на основании недостоверных или неточных данных горожан повестки проходят проверку после жалобы. В случае выявления неточностей такие повестки отзываются.