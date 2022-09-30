«Люблю Россию»: блогер Гасанов объяснил отъезд после объявления частичной мобилизации

Фото: Youtube / Гусейн Гасанов

Блогер Гусейн Гасанов рассказал подписчикам, почему покинул Россию после объявления в стране частичной мобилизации.

По его словам, он уехал на несколько дней, чтобы навестить своего отца. В скором времени звезда социальных сетей пообещал вернуться в Россию.

— У меня есть своя жизнь, которую я проживаю, есть запланированные дела. Через пару дней я вернусь. Люблю Россию, — заверил Гасанов.

Он добавил, что его домом является не только РФ, но и Азербайджан. Блогер отметил, что готов будет исполнить свой гражданский долг, если понадобится его родной стране, передает Nation News.

Накануне рэпер Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну в ближайшее время и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка. По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее ВВП. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону специальной военной операции РФ на Украине.

Российские артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил портал «Объясняем.рф».