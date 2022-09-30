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Путин уведомил Госдуму о предложениях принять в состав России новые территории

Анастасия Колоскова
Политика
Путин уведомил Госдуму о предложениях принять в состав России новые территории
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин уведомил депутатов Госдумы о предложениях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей принять их в состав Российской Федерации. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Президент... уведомил Государственную думу о предложениях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов, — приводятся слова спикера в Telegram-канале Госдумы.

До этого сообщалось, что главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль.

Также стало известно, что подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав РФ состоится в Кремле в пятницу, 30 сентября. ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области станут суверенными территориями России. Так, на них будет распространяться Договор о создании Союзного государства.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Госдума ЛНР Владимир Путин ДНР
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