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Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль

Анастасия Колоскова
Общество
Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прибыли в Москву. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил Telegram-канал «Kremlin_Russian».

— В Кремль прибыли главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что главы Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей уже запланировали встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что подписание четырех договоров о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации состоится в Кремле в пятницу, 30 сентября. По словам Пескова, ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области станут суверенными территориями России. Так, на них будет распространяться Договор о создании Союзного государства.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

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