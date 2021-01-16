«Такая дичь»: политолог назвал сроки дерусификации Украины

Фото: flickr.com / Adam Jones

Дискриминационный закон о языке на Украине приведет к дерусификации постсоветской республики. Об этом «Вечерней Москве» заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

С 16 января украинский язык стал обязательным для сферы потребления на Украине. Поставщики услуг, например фитнес-тренеры, заправщики, продавцы, официанты, библиотекари, обязуются предоставлять их только на украинском языке, на другой можно переходить по просьбе клиента. На обслуживание на русском языке можно пожаловаться, за нарушение полагается денежный штраф.

Европа не наказывает Украину, но не пустит ее в свои ряды

По мнению Родионова, хоть до «нюрнбергских законов» Украине еще далеко, налицо факт нарушения прав человека.

— На Украине пока что никто не мерит черепа, не запрещает русским вступать в брак с украинцами, состоять на госслужбе и иметь право голоса. Такая дичь едва ли повторится в Европе в обозримом будущем. Однако языковая дискриминация для современной Европы совершенно вопиющая: подобное мы наблюдали разве что в бывших югославских республиках, откуда последовательно, на глазах всего мира выдавливали все сербское, и никто на Западе слова не сказал. Не возражала Европа и против фактического апартеида в странах Прибалтики, которые при этом являются членами ЕС, — говорит политолог.

Хотя Украине в ближайшие годы членство в Европейском союзе не светит, но ЕС как блюститель свободы и демократии мог бы вмешаться в дискриминацию в стране, которая встала на европейский путь. Однако Брюссель этого не делает и делать не собирается, жалуется Родионов:

— Они закроют глаза, уже закрыли, лишь слегка пожурив и посоветовав решать вопрос цивилизованно. Руководство ЕС даже за венгров не вступилось — Будапешт свои проблемы с Киевом решает сам и решает, надо сказать, радикально — перекрыв Украине всю «евроинтеграцию».

Фото: Официальный сайт президента Украины

Смогут ли заставить русских говорить на украинском?

Родионов полагает, что это вполне реализуемая задача, даже если треть населения Украины — русскоязычные.

— Почему не получится заставить русских говорить на мове? Вполне получится. Шесть лет назад я отчаянно спорил с представителями киевской интеллигенции, используя аргумент, мол, какие они украинские «патриоты», если сами украинский не размолвляют и не розумиют. Сейчас многие подучились. Один мой знакомый говорит, что ему учить мову лень, но детей своих он заставит, мол, нельзя не знать государственного языка. У этих детей русский вскоре останется только дома, а через еще одно-два поколения его и дома не будет. Параллельно в мозги будут втюхивать миф о враждебности всего, что связано с Россией. А те, кто в эти мифы искренне верит, — это уже не наши люди, вне зависимости от того, на каком языке они разговаривают. Так что я бы не стал обольщаться, — подчеркнул эксперт.

Выдавить полностью русский язык не получится, но нынешние власти Украины будут делать все, чтобы маргинализировать его, уверен Родионов:

— Через десяток поколений русских там вообще не останется. Ведь когда-то в Киевской Руси иначе, как русскими, люди себя не считали. Но еще поляки говорили, что если мы не можем сделать их поляками, нужно сделать, чтобы они перестали быть русскими.

Фото: flickr.com / Adam Jones

Ополячить русских, проживающих вне территорий России, у Варшавы получилось. Что мешает то же самое сделать Украине, которая не входит в состав России и находится под властью бандеровцев, спрашивает политолог.

— Выдавливание русского языка — вопрос нескольких поколений, над которыми «незалежники» будут ставить свои опыты, — добавил Родионов.

Комментируя новый закон, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заметил, что отныне все ценники, инструкции, техническая характеристика, маркировка, билеты и меню будут на украинском, но с правом дублирования на других языках. Сайты тоже придется перевести на государственный язык. Причем пользователь, заходя на них, должен оказаться на украинской версии, а потом может выбрать другой язык.

Читайте также: Политолог рассказал, где Украина возьмет вакцину от COVID-19