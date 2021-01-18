Договоренности по вакцине, Карабах и Байден: о чем говорил Лавров на ежегодной пресс-конференции

Фото: МИД РФ

Во время ежегодной пресс-конференции Сергей Лавров затронул актуальные вопросы безопасности и отношений с другими странами. Что хотел донести до своих партнеров глава МИД РФ — в обзоре «Вечерней Москвы».

Тезис 1. Подрыв международного права Западом

Традиционно большое внимание российский министр уделяет Западу. По его словам, Москва обеспокоена действиями США и НАТО по подрыву международной безопасности. Создаются «эксклюзивные механизмы, группы так называемых единомышленников», решения которых навязываются остальным странам.

Тезис 2. Что Россия ожидает от Байдена

Лавров коснулся темы выборов в США и смены власти в Белом доме. От Джозефа Байдена он ожидает каких-то договоренностей, выгодных и США, и России. Например, в сфере разоружения и контроля над вооружениями. При этом суть американского курса не изменится.

— У меня такое ощущение, что на российском направлении манеры [США], может быть, будут чуть-чуть более вежливыми. Но суть политики едва ли изменится, — отметил Сергей Лавров.

Избрание Байдена говорит о том, что США ставят на доминирование в мире. В России рассчитывают на пересмотр решений США в отношении ВОЗ, ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека, но «иллюзий не питают», добавил Лавров.

Тезис 3. «Блокировка »Трампа

Лавров жестко отчитал социальные сети (Google, Facebook, YouTube), которые заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа.

— Терпимость к многообразию — черта, которую Запад очень быстро утрачивает, — добавил глава МИД.

Министр уверен, что США должны отвечать за действия корпораций, а «кивать на то, что у соцсетей нет обязательств — это смешно и по-детски». Лавров раскритиковал угрозу Запада лишить возможности предоставлять свои услуги в адрес Telegram.

Тезис 4. Коронавирус

Глава МИД РФ отметил, что Москва готова сотрудничать с другими странами по вакцине и уже получила соответствующие предложения. Обсуждения по вакцине проводятся со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Российский президент Владимир Путин уже провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о совместном производстве вакцин России и Европы. В то же время Лавров подметил, что США используют тему пандемии для давления на Белоруссию и другие страны.

Тезис 5. Нагорный Карабах

Лавров обратил внимание, что пункты совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября выполняются «достаточно эффективно». Вопреки слухам никаких секретных протоколов к тому заявлению нет, и Москва не мечтает включить Нагорный Карабах в свой состав. РФ продолжает работу с целью обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу «всех на всех». Лавров также отметил, что будет проложен новый маршрут Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, а также обеспечена «постоянная связь между западными районами основной территории Азербайджана и Нахичеванью».

Тезис 6. Отсутствие прогресса на Донбассе

Лавров напомнил о том, что на Украине продолжается георизация нацизма, и коснулся темы войны на Донбассе. Прогресс по решению конфликта отсутствует потому, что Франция и Германия не могут повлиять на Киев. Кроме того, власти Украины делают заявления о необязательности минских договоренностей.

— Поэтому сейчас для меня главное — это понять, что себе думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносят, — подчеркнул Лавров.

Тезис 7. В Сирии с США не будем воевать

Сирия с 2015 года стала одной из главных тем российской внешней политики. Если Россия присутствует там по приглашению законного президента Башара Асада, то США такого разрешения никто не давал. Тем не менее Россия не будет «выгонять» американских военных из арабской страны, тем более вступать с ними в бой, отметил Лавров. При этом он жестко заявил о недопустимости «применения силы против объектов, которые являются объектами сирийского государства». Российский МИД ждет доказательства того, что якобы с территории Сирии исходит угроза Израилю, и Москва готова сделать все, чтобы их устранить, если они имеются.

— Пока конкретного ответа на такое обращение мы не получили, но продолжаем настаивать, — говорит Лавров.

Тезис 8. Отвлечение внимания от внутренних дел

Сергей Лавров призвал своих партнеров на Западе не искать внешних причин, чтобы отвлечь свое население от внутренних проблем. Нередко для этих целей используется критика России.

— Нужно не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных проблем и кризисов, а нужно, наоборот, играть по-честному и искать в честном равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем, — призвал он.

Мнения экспертов

Доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова разделяет прогноз Лаврова о том, что США не откажутся от великодержавных амбиций при новом президенте. Но в более компетентную команду Байдена она не верит.

— Лавров надеется, что Байден сформирует профессиональную, а не «пропагандистскую» команду. И маневры США на российском направлении будут «более вежливыми». На мой взгляд, действия Байдена будут более жесткими, скоординированными с другими международными партнерами.

Журналист, политолог Андрей Афанасьев, в свою очередь, считает, что России нужно использовать ошибки Запада и привлекать к себе тех, кто не доволен диктатом крупных социальных сетей. С этой целью можно было бы организовать миграционные программы по привлечению высококвалифицированного населения из ЕС и США. У России есть альтернатива Twitter и Facebook в лице Telegram, подчеркнул Афанасьев.

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