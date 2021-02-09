Ценность или угроза: есть ли будущее у «русского мира»

Фото: «Вечерняя Москва»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает население Украины частью «русского мира». Защита и развитие связей с ним останутся приоритетом внешней политики России, сказал он. В какой стадии сейчас находится «русский мир», каковы перспективы его развития? Эти вопросы «Вечерняя Москва» адресовала российским политологам.

Сейчас формируется новая глобальная модель — многополярная, замечает журналист, политолог Андрей Афанасьев. В каждом из полюсов, по его словам, закладывается определенная идея и цивилизационный код. Именно цивилизационная принадлежность и определит, какой регион к какому полюсу будет примыкать.

— Государства, находящиеся на фронтире, границе влияния двух полюсов силы, вынуждены делать свой цивилизационный выбор. Скоро играть в многовекторность, как это любят делать многие постсоветские республики, станет невозможно. «Русский мир» находится в стадии переформатирования. И его развитие зависит от того, по какому пути пойдут народы, находящиеся на нашем фронтире, — говорит журналист.

К примеру, Армения сейчас, после поражения в карабахской войне, должна будет сделать свой выбор. И он, по мнению Афанасьева, будет в пользу России. А вот Средняя Азия может отторгнуться от «русского мира».

— Очевидно, что у Армении нет иного пути, кроме как инкорпорироваться в «русский мир», если они не хотят стать частью турецкого. А на этот счет у армян болезненные воспоминания. Средняя Азия, хотя экономически тяготеет к нам, но цивилизационно все дальше от нас уплывает. Цивилизационный фактор будет определяющим при выборе того или иного полюса силы, — заметил он.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Что касается будущего «русского мира», то он, по убеждению Афанасьева, «никуда не денется, пока есть Россия». «Русский мир» для него — не обязательно русская кровь, а прежде всего русская культура и цивилизация. Признание русских ценностей, самодостаточности, перспективности.

— Кто будет признавать эту ценность, тот будет частью «русского мира». Кто видит в ней угрозу и конкуренцию, отколется и уйдет в другую сторону, — добавил он.

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что «русский мир» должен постоянно развиваться, а его масштабы не должны ограничиваться русскоязычными людьми.

— «Русский мир» — это не просто территория, населенная русскоязычными людьми. Это территория, населенная русской культурой. Людьми, ассоциирующими себя с российским государством, на чью помощь и поддержку они всегда могут рассчитывать. Поэтому «русский мир» должен постоянно формироваться, воспитываться и укрепляться метрополией, — говорит он.

В настоящий момент Мирзаян не видит формирования и укрепления «русского мира». Он, по его мнению, скорее, «застыл».

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