США хотят «вернуть» остров Врангеля. Что это за территория и зачем она американцам

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В одной из главных американских газет появилась статья с предложением забрать у России остров Врангеля. МИД РФ назвал высказанные в ней идеи экстремистскими. О какой территории идет речь, в чем ее ценность и почему на нее претендуют Соединенные Штаты — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

В начале ноября в газете The Wall Street Journal (WSJ) вышла статья с заголовком «Россия также оккупирует и американскую землю». Ее автор — бывший глава Комиссии США по исследованию Арктики Томас Дэнс. По его словам, остров Врангеля, как и несколько других арктических островов, «принадлежит Штатам».

Дэнс полагает, что американское правительство должно вернуть остров Врангеля, чтобы на нем больше не было российской военной базы, которая якобы угрожает национальной безопасности США.

На опубликованную в WSJ колонку 19 ноября ответил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он назвал высказанные Дэнсом идеи «экстремистскими инициативами», имеющими «провокационный характер».

— Не думаем, что власти в Вашингтоне рискнут на сколько-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе. Ответ с нашей стороны будет незамедлительным, — подчеркнул Корчунов.

Где расположен остров и кто его открыл

Остров Врангеля принадлежит России. Он находится в Северном Ледовитом океане: в 155 километрах от Чукотского полуострова и в 515 километрах от Аляски. Свое название остров получил в честь выдающегося российского мореплавателя XIX века Фердинанда Петровича Врангеля.

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— Эта территория еще с давних времен была открыта и описана первыми русскими первопроходцами, — рассказывает «ВМ» главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член — корреспондент РАН Аркадий Тишков. — И вообще в формирование сведений об острове Врангеля Россия внесла самый большой вклад. Никаких вопросов о том, что остров может принадлежать кому-то, кроме России, не может ставиться.

США же претендуют на остров из-за того, что американские экспедиции также несколько раз на нем высаживались и даже водружали свой флаг. Последний раз такое было в 1920-е годы.

В чем ценность острова

В настоящее время на острове находятся природный заповедник, метеостанция и военная база. Как отмечает Тишков, расположенный на острове заповедник является крупнейшим на территории российской Арктики.

— С экологической и природоохранной позиции остров Врангеля представляет собой колоссальную ценность, — подчеркивает ученый. — На нем ярко представлено разнообразие восточного арктического региона. Приведу всего два факта: на острове больше всего берлог белых медведей и здесь же находится самая крупная колония редчайших птиц — белых гусей.

Остров также имеет и геополитическую ценность. Он является частью Северного морского пути — самого короткого морского пути между Дальним Востоком и Европой, а также между Россией и США. Эта транспортная артерия имеет стратегическое значение в борьбе за всю Арктику.

Зачем Штатам остров Врангеля

В беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отметил, что остров Врангеля нужен Штатам для того, чтобы получить больше контроля над Севморпутем, а значит — и арктическим регионом.

— Тот, кто контролирует остров Врангеля, контролирует и движение по Севморпути, — поясняет собеседник «ВМ». — Если остров Врангеля принадлежит нам, то и зона вокруг него тоже наша, как и движение через эту зону.

Арктика — один из самых богатых районов планеты. Ее природный потенциал до сих пор до конца неизведан. Разумеется, столь богатый ресурсами регион привлекает многие государства. В настоящее время больше половины арктического побережья принадлежит России, оставшаяся часть поделена между США, Канадой, Норвегией и Данией. Такое положение дел устраивает не всех.

— Американцы принципиально хотят пересмотреть границы, — полагает Журавлев. — И сейчас, когда Россия вновь объявлена «империей зла», для этого самое время. Международные инстанции, тот же ООН, будут молчать в тряпочку и ни слова не скажут.

Однако, как полагает политолог, воевать с Россией за остров Врангеля Соединенные Штаты не собираются.