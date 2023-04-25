Почему Вьетнам активнее торгует с Америкой, но доверяет больше России

Вьетнам, Ханой. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и президент Вьетнамского национального университета Ле Куа (на первом плане слева направо) сажают камфорное дерево / Фото: Алексей Майшев / ТАСС

В Ханое завершился российско-вьетнамский форум, где страны утвердили план сотрудничества до 2030 года. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что укрепление отношений с Вьетнамом — приоритет политики в регионе. Страна получит от нас туристов и, возможно, помощь в создании атомной электростанции. Но что она сможет предложить в ответ нам?

Бальзам «Звездочка», тапки-вьетнамки и суп фо-бо — именно с этим у современного россиянина ассоциируется Вьетнам. Старшее поколение наверняка вспомнит еще и войну во Вьетнаме 1965–1974 годов, которую вели США, и то, что СССР в том конфликте негласно, но весьма активно поддерживал противостоящих американцам вьетконговцев. Вот, пожалуй, и все. Научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН Елена Никулина считает, что мы из-за того, что долгое время ориентировались на Запад, позабыли своих старых друзей на Юго-Востоке. И очень зря.

— Елена Вадимовна, Вьетнам не поддерживает западные санкции, проголосовал против исключения России из Совета по правам человека, воздержался при принятии резолюции, осуждающей специальную военную операцию… Только ли общее социалистическое прошлое влияет на дружбу между нашими странами или появились другие факторы?

— Вьетнам и Россию связывает очень длительный период дружеских отношений. В 1950 году Советский Союз одним из первых установил дипломатические отношения с Вьетнамом и помог выиграть ему две войны: сначала с французами, а потом — с американцами. После этого он помогал восстанавливать страну и создавать экономику: строил заводы, шахты, мосты, больницы. В советских вузах учились десятки тысяч вьетнамских студентов. Они стали высококлассными специалистами и заняли ключевые посты в различных сферах вьетнамского народного хозяйства, науки и культуры. Было время, например, когда все четыре ключевых поста в стране (генсек, президент, премьер-министр и председатель национального собрания) занимали выпускники советских вузов. А получая образование в какой-то стране, ты волей-неволей перенимаешь и ее идеологию. До начала 1990-х годов Вьетнам воспринимал СССР как старшего брата. А потом у нас началась перестройка. Все отношения с Вьетнамом в этот сложный период были сведены к минимуму. И только после поездки президента России Владимира Путина в Ханой в 2001 году они начали оживать.

Сейчас Россию с Вьетнамом связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Это самый высокий уровень отношений из всех, существующих во Вьетнаме. Ими страна связана только с четырьмя странами: РФ, Китаем, Индией и Южной Кореей.

Но этим мы обязаны не только советскому прошлому. Вьетнам, как маленькая страна, привык балансировать между крупными державами, защищая собственные интересы. Россия играет большую роль на международной арене, к тому же у нас очень высок уровень военно-технического сотрудничества, потому Вьетнаму выгодно иметь такого стратегического партнера.

Время советских писателей закончилось

— Главный экспортный рынок Вьетнама — США. Они тоже многое предлагали этой стране, но пока Штаты «заслужили» только уровень всестороннего партнерства. Почему Америка не входит в «близкий круг»?

— Вашингтон в каждый визит своих государственных деятелей во Вьетнам или вьетнамских в США поднимает вопрос о повышении уровня партнерства между двумя странами до стратегического. Но Ханой не спешит с этим решением не только из-за исторической памяти о Вьетнамской войне, но и потому, что опасается реакции Китая. Пекину сильно не понравится, если Вьетнам заключит с Америкой — соперником Китая — такое же соглашение. Кроме того, американцы периодически критикуют вьетнамцев за несоблюдение прав человека, и это вмешательство во внутренние дела страны также вызывает недовольство Ханоя.

— А молодые вьетнамцы знают о поддержке СССР в годы их войны с США?

— В школе им об этом, конечно, говорят, руководители партии и государства также регулярно упоминают об этом в своих выступлениях, но в полной мере роль Советского Союза, на мой взгляд, не отражена. К примеру, в городе Хошимине есть Музей воспоминаний о войне. И там СССР уделено столько же места, сколько другим странам, например Швеции…

Хотя, если бы не советские ракетные системы и ракетчики, обучившие вьетнамцев, вряд ли бы они сумели отразить воздушные атаки американцев. Об этом помнят участники войны — отцы и деды нынешних молодых вьетнамцев. О войне помнят ее жертвы. Ведь одной из жутких черт этой войны были методы, которыми американцы боролись с партизанами. Они опыляли джунгли токсичными пестицидами. Так яд диоксин проникал в почву и воду, отравляя все живое на той земле. Люди становились бездетными, болели онкологическими заболеваниями. Этот яд действует уже на четвертое поколение вьетнамцев, вызывая рождение детей с различными отклонениями. Нынешние молодые вьетнамцы об этом не думают. Они сидят в «Фейсбуке» (принадлежит запрещенной Meta), смотрят голливудские фильмы, работают на американских компьютерных платформах...

— Почему они так быстро забыли об американских агрессорах?

— Маркс в свое время сказал, что бытие определяет сознание. А «бытие» вьетнамцев в большей степени определяют отношения с западным миром. К примеру, в 2021 году российско-вьетнамский товарооборот составил 7,1 миллиарда долларов. Это был самый высокий показатель за всю историю наших отношений. А товарооборот с США составил 111 миллиардов долларов! К тому же, кроме совместного предприятия — нефтедобывающей компании «Вьетсовпетро», крупных российских предприятий во Вьетнаме нет. У нас слабые торгово-экономические, научные и культурные отношения. Времена, когда на книжных полках во Вьетнаме лежали переводы советских классиков, закончились. Сегодня вьетнамцы не читают русскую литературу, хотя и там есть подвижники, которые переводят Достоевского, Пушкина, современных российских авторов, даже перевели «Духless» Сергея Минаева. Но это капля в море по сравнению с американской, европейской, китайской, южнокорейской и японской литературой во Вьетнаме.

Вьетнамцы слушают айдолов (так в Южной Корее называют молодых поп-исполнителей. — «ВМ»), смотрят сериалы-дорамы — корейская волна захлестнула страну. В этом учебном году российское правительство выделило Вьетнаму одну из самых высоких квот на обучение среди иностранных государств — 1000 бесплатных мест для высшего образования. В то время как в Штатах, Европе, Австралии, Японии и Китае учатся десятки тысяч вьетнамцев.

Увеличить товарообмен

— Может, в результате западного санкционного давления наше присутствие во Вьетнаме увеличится?

— Начало СВО сильно ударило по нашим связям, потому что, во-первых, из-за западных санкций было прервано прямое авиасообщение с Вьетнамом, во-вторых, после отключения банков от SWIFT появились проблемы с оплатой. И в-третьих, вьетнамцы боятся вторичных санкций, поэтому предпочитают не иметь дело с российскими предприятиями. Товарооборот между нашими странами в 2022 году упал вдвое. Но с августа есть тенденция к увеличению экономического сотрудничества. Одним из крупных совместных проектов могла бы стать атомная электростанция во Вьетнаме. Ее строительство планировалось и раньше, но после аварии на Фукусиме планы заморозили.

Сейчас разговоры об этом снова начались. Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время своего визита во Вьетнам заявил, что Россия готова помогать Вьетнаму строить атомные электростанции как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны. Идет работа по подготовке документации для строительства центра ядерной науки и технологий в провинции Туенкуанг. Россия может увеличить поставки во Вьетнам нефтепродуктов, угля, металлов и металлопродукции, растет экспорт сельхозпродукции и продовольственных товаров.

Сегодня наша страна занимает одно из первых мест по экспорту свинины во Вьетнам. В Ханое планируется создание совместного Центра искусственного интеллекта, в котором будут вестись разработки в сфере безопасности, кибербезопасности и логистики.

В отсутствие прямых перелетов наша страна развивает морские перевозки между Владивостоком и вьетнамскими портами, а «РЖД-логистика» и другие компании организуют железнодорожные перевозки российских товаров во Вьетнам и вьетнамских в Россию как из порта Владивосток, так и через Китай.

— Может ли Вьетнам заменить нам Тайвань, отказавшийся поставлять электронику?

— По поставкам электротоваров и мобильных телефонов для нас на первом месте Китай. Но Вьетнам также входит в пятерку поставщиков электроники в Россию.

Сложилась интересная ситуация. Запад захлестнула инфляция, вынуждающая потребителей «затягивать пояса». Уменьшаются заказы из США и Европы на электронные устройства, мебель, одежду, обувь — на товары традиционного вьетнамского экспорта. Он падает, соответственно снижается и производство, потому что экономика Вьетнама — экспортно-ориентированная.

— Мы можем подхватить это падающее знамя?

— Да! Во-первых, вьетнамские фирмы могут занять место западных компаний, уходящих с российского рынка. Во-вторых, Вьетнам может увеличить экспорт в нашу страну. Единственное, что может им в этом помешать — это вторичные санкции за торговлю с Россией, которыми им грозят Соединенные Штаты.

Единый народ — единое государство

— В 2001 году Россия решила не продлевать договор с Вьетнамом об аренде военной базы в Камрани и досрочно ее покинула. Это стало реакцией на начавшееся потепление отношений РФ с КНР и США. Есть ли возможность сейчас вернуть оставленные позиции?

— Вероятность иметь базу во Вьетнаме стремится к нулю. Потому что Вьетнам придерживается политики «четырех нет»: не входить в военные союзы, не выступать на стороне одной страны против другой, не допускать иностранных военных баз на своей территории, не использовать силу или угрозу силой в международных отношениях.

Поэтому, когда мы ушли из Камрани, посчитав, что она выполнила свою функцию, Вьетнам с этим согласился и объявил, что отныне Камрань будет только вьетнамской! Даже когда в 2012 году во Вьетнам приезжал министр обороны США и активно предлагал вновь допустить американцев в Камрань, ему решительно отказали.

Хотя американские СМИ кричали, что удалось достичь успехов в переговорах об аренде некоторых технических объектов в Камрани для военных нужд… Этого не было. Пекин десятилетиями пытался уговорить Ханой за миллиард долларов инвестиций во вьетнамскую экономику и еще 500 миллионов ежегодно в качестве арендной платы сдать ему Камрань, и это тоже оказалось бесполезно.

Сегодня в Камрани находится база подводных лодок, в которой располагаются шесть подлодок типа «Варшавянка», которые были построены Россией для Вьетнама. Кроме этого, Камрань сейчас выполняет функции международного коммерческого порта, который принимает все иностранные суда, включая военные. А в 2014-м было подписано российско-вьетнамское соглашение об упрощенном порядке захода российских боевых кораблей и судов в Камрань.

Вьетнамцы придерживаются нейтралитета. Они очень хорошие дипломаты, которые будут использовать все возможности для сотрудничества, выполняя завет Хо Ши Мина: «Больше друзей — меньше врагов».

— Как вьетнамцам удавалось преодолевать вооруженные противостояния? И тогда, когда северяне воевали против южан, и кампучийско-вьетнамский конфликт прошлого столетия?

— Когда в 1975 году в Камбодже пришли к власти красные кхмеры, устроившие геноцид собственного народа, то они проводили яростную антивьетнамскую политику и занимались тем, что устраивали регулярные провокации на границе.

Вьетнамцы использовали все возможные мирные методы, но когда диктатор Пол Пот заявил, что нужно уничтожить не только всех вьетнамских граждан в самой Камбодже, но и всю нацию, у вьетнамцев кончилось терпение! Они перешли границу и свергли режим красных кхмеров. Советский Союз вьетнамцев поддержал, а международное сообщество их долго критиковало за то, что они вмешались во внутренние дела Камбоджи.

— Как вьетнамскому правительству после войны удалось добиться объединения воевавших северян и южан?

— Тогда возникло много проблем. Правительство Южного Вьетнама себя очень сильно скомпрометировало коррумпированностью и чехардой во власти. Военных и сайгонских чиновников отправили в «лагеря перевоспитания»… Проводилась идеологическая работа. Вьетнам объединяли под лозунгом «единый народ — единая страна».

В 1976 году была провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам. А потом настали тяжелые годы, когда система ведения хозяйства, заимствованная у СССР, себя изжила. И в 1986 году вьетнамцы, изучив опыт Китая, Сингапура и других стран, нашли в себе силы изменить экономическую систему: дать широкую свободу частному предпринимательству, привлечь иностранные инвестиции.

Страна за короткий период поменялась к лучшему. Народ увидел, что власти делают все для того, чтобы ему жилось хорошо, и это послужило примиряющим фактором, укрепило легитимность правительства. Причем все было сделано без шоковой терапии. Правительство создало привлекательный инвестиционный закон, и в страну хлынули зарубежные инвестиции.

Иностранный капитал любит Вьетнам потому, что там дешевая рабочая сила — молодое и образованное население. Страна богата полезными ископаемыми, с развивающейся инфраструктурой, политической стабильностью и льготными условиями для бизнеса.

Вьетнам достиг колоссальных успехов. В 1970-х годах он был одним из самых бедных, а сейчас превратился в страну с высоким темпом развития экономики. У России большой потенциал для сотрудничества с Вьетнамом, и наши дружеские отношения будут этому только способствовать.

ДОСЬЕ

Елена Никулина — научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН. Родилась в 1954 году. Окончила Институт стран Азии и Африки МГУ по специальности «Вьетнамский язык и литература». Работала в издательстве «Прогресс», участвовала в издании Полного собрания сочинений Ленина на вьетнамском языке. С октября 2017 года стала научным сотрудником Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН. Является ответственным секретарем электронного журнала «Вьетнамские исследования». Награждена медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и вьетнамской медалью Дружбы.