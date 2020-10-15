Что изменится в Киргизии после отставки президента

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Уход с поста главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, объявившего 15 октября о сложении своих полномочий, не дает гарантий изменения жизни к лучшему для простых граждан среднеазиатской страны, пока не будут решены фундаментальные проблемы, связанные с клановостью. Так считают политологи, опрошенные «Вечерней Москвой».

Дело в том, в Киргизии уже десятки лет за сферы влияния борются кланы северной и южной частей страны с центрами в Бишкеке и Оше соответственно. И сейчас мы наблюдаем новый виток этого противостояния.

По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, действовавший президент совершил большую ошибку, активно продвигая на прошедших 4 октября выборах в парламент представителей южных кланов, тем самым спровоцировав очередной кризис.

— Только с уходом [Сооронбая Жээнбекова] мало что изменится. Все равно страна будет разделена на север и юг. Предположения, что будет создано устойчивое правительство, которое соответствовало бы интересам обеих частей страны, весьма сомнительно. Да, кризис в той форме, в которой начался, разрешился, но не приведет ли это к новому кризису? Ведь в конечном счете еще вчера шли сторонники Жээнбекова на Бишкек из Оша. Это бесконечно как межнациональный конфликт. Дай бог, чтобы с отставкой президента хотя бы бытовая стабильность установилась, хотя это не гарантировано, — надеется специалист.

Как объясняет политолог Дмитрий Абзалов, в Кыргызстане фактически существует система, постоянно воспроизводящая переворот. И связано с это с клановостью. По сути, любой высокопоставленный руководитель старается назначать на хорошие должности своих родственников, которых очень много. И пока не будет выключена эта семейственность, ничего принципиально не изменится.

Несмотря на то, что Киргизия является парламентской республикой, Сооронбай Жээнбеков, как отмечает политолог, активно продвигал во власть своих родственников. Они стали играть в жизни страны значительную роль. Да и в парламент прошли три провластные партии из четырех, набравших больше всех голосов.

— В целом такая система вредит в том числе и внешнеполитическим возможностям. Сейчас же основной целью является проведение новых парламентских выборов и обеспечение безопасности, — добавил Дмитрий Абзалов.

Не исключено, что текущее решение президента Жээнбекова уйти в отставку так или иначе закончит политический кризис в Киргизии. Вопрос об этом парламент страны рассмотрит в пятницу, 16 октября, а через три месяца должны состояться новые выборы главы государства. Впрочем, по мнению Дмитрия Журавлева, успокоение мятежного народа и его элит вряд ли можно назвать окончательным.

Напомним, 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке.

В своем обращении к нации он заявил, что не держится за власть и не хочет оставаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Кроме того, уходящий глава государства выразил мнение, что никакая власть не стоит целостности государства и сохранения нормальных настроений в народе.

Теперь уже бывший президент добавил, что причиной его ухода стали в том числе неутихающие протесты, попросив нового премьер-министра страны Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников с улиц.

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