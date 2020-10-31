«Поле для разногласий»: названо условие для начала русско-турецкой войны

Фото: Официальный сайт президента России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина провести консультации по вопросам безопасности республики. Как заявили в российском МИД, Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении.

Почему Россия не может становиться на одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, «Вечерней Москве» объяснил политолог Дмитрий Журавлев. Единственное, по его словам, что можно сейчас предпринять, — это обеспечить физическую безопасность на территории самой Армении в случае атаки Азербайджана.

— Стоит нам встать на одну из сторон, и мы сразу потеряем возможность влиять на ситуацию в целом. Мы не сможем работать в Минской группе, а окажемся частью конфликта, — сказал Журавлев. — Мы можем только призвать Азербайджан не обстреливать какие-то объекты на территории Армении. Но поможет ли это? Сложный вопрос. Своеобразие сегодняшней войны и ее отличие от всех предыдущих состоит в том, что Азербайджан абсолютно уверен в своей победе.

Пока эта иллюзия присутствует, дипломатические средства работают плохо, считает политолог. В то же время участвовать в военной операции сейчас, убежден эксперт, опасно и бессмысленно:

— Самый правильный шаг — стать миротворцами, чтобы российские войска разделили обе стороны, создав зону безопасности, где нет тяжелого оружия. Москва могла бы контролировать обеспечение режима перемирия, чтобы ни одна из сторон не могла применить оружие.

Однако такие условия возможны только при согласии Армении и Азербайджана на присутствие российской армии вблизи своих границ, объяснил Журавлев.

Фото: twitter.com/ArtsakhOmbuds

Политолог также назвал карабахский кризис еще «одним полем для разногласий» между Москвой и Анкарой:

— Азербайджан сейчас — это, если угодно, практически территория, контролируемая Турцией. Наши отношения с Баку напрямую зависят от отношений с Анкарой.

Политолог считает, что полный переход Москвы на сторону Еревана будет означать начало войны между Россией и Турцией за влияние на Кавказе, чего нельзя допустить.

В то же время эксперт отметил «прекрасные экономические отношения» России с Турцией. Более того, по его словам, обе страны выступают против доминирования США.

— Но при этом Турция жестко заявляет о своих правах на контроль над всеми исламскими государствами и мусульманскими регионами по всему миру, в том числе и в РФ. Позиция Анкары нас не устраивает, — говорит Журавлев.

Кроме того, Турция до сих пор не признала российский статус Крыма. Дело в том, что «забрать эту территорию у Украины было бы проще, чем теперь у России», объяснил собеседник «ВМ».

СПРАВКА «ВМ»

Военные действия между Арменией и Азербайджаном в Карабахе начались 27 сентября. Каждая из сторон в причинах обострения обвиняет другую. Населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах — де-юре признан международным сообществом территорией Азербайджана. Однако в ходе военных действий 1992–1994 годов Баку потерял контроль над ними. Ереван взял не только Карабах, но и семь районов вокруг него.

В ходе последних боевых действий ВС азербайджанские военные взяли под контроль значительную часть оккупированной территории. 9 октября МИД РФ организовал переговоры о режиме прекращения огня с участием глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, однако объявленное «гуманитарное перемирие» не продержалось и часа.

Вторую попытку организовать перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации. Третий раз о прекращении противостояния заявили по итогам переговоров в США, успехом это тоже не увенчалось.

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