Шакальи игры: Запад попытается подорвать Россию перед выборами через молодежь и радикалов

Джо Байден / Фото: whitehouse

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что Запад ведет работу против России. Ранее о подрывной работе со стороны наших «заграничных партнеров» заявил секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев. В рубрике «Клуб политологов» эксперты «Вечерней Москвы» обсудили возможные провокации перед грядущими выборами в Госдуму и попытались определить способы противодействия.

Голос за улицами

Заявления о том, что наши западные партнеры будут раскачивать лодку российской государственности, уже звучали накануне голосования по поправкам к Конституции. Этот опыт показал, что страна готова противостоять вмешательству извне. Как утверждает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, серьезных эксцессов не было. Опыт этот позволяет понять, к чему стоит готовиться перед грядущими выборами в Государственную думу.

— Запад будет вновь и вновь призывать несистемную оппозицию выйти на улицы, — считает Журавлев. — Это даже не белорусский сценарий, а его пролог. Тот сценарий был завязан на институте президента. Это более значимая фигура, чем парламент. Поэтому будет такая репетиция перед президентскими выборами.

Выводить на провокационные акции будут самых молодых, в возрасте около 15 лет.

— На выборы они еще не ходят — не имеют права, но покричать на улицах очень любят, — пояснил Дмитрий Журавлев. — С ними надо работать информационно очень серьезно. Они наивные, у них мир двухцветный. Наши праворадикальные круги очень любят опираться на подростков, потому много всякой дряни в интернете, вроде «Дворца Путина». Табличка на нем висит, что ли? Но в 15 лет критически не думаешь. Сказали, что «Дворец Путина» — значит, так оно и есть.

С мнением коллеги согласен политолог Сергей Марков. По его словам, одна из причин, по которой прозападным активистам удается выводить молодежь на провокационные акции, — излишняя бюрократия в политических и общественных структурах России.

— Здесь у нас очень большой провал. Провластные движения очень бюрократизированы, их нужно оживлять, делать ближе к народу, — объяснил Марков. — Например, каждую неделю вспыхивают общественные дискуссии по важным вопросам. Кто-то знает позицию наших политически активных фигур? Никто не знает, потому что молчат сидят.

Нейтрализовать подрывной эффект от провокационных акций могли бы зеркальные меры. Опыт, как утверждает Марков, у России есть.

Политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев / Фото: facebook.com/irprru/

— Нужны демонстрации в поддержку власти. В свое время Поклонная гора против Болотной площади великолепно сработала, — перечисляет политолог. — Или в 2004 году, когда запустили движение «Наши». Вышли на Ленинский проспект, манифестацию устроили такую — все противники действующей власти сразу руки опустили. Нужно снова показать волю народа.

При этом у прогосударственной стороны есть преимущество: за ними — закон, который связывает руки антироссийским активистам.

В рамках закона

Как утверждает политолог Дмитрий Журавлев, помочь борьбе с подрывной работой антироссийских сил могут законы об иноагентах и о просветительской деятельности. Однако одного наличия этих инструментов мало — нужно научиться их применять.

— Закон об иноагентах поможет. Но помощь эта будет долгосрочная, — объясняет Дмитрий Журавлев. — Это как профилактика гриппа, а не его лечение. Способ сократить институции, которые позволяют Западу вмешиваться в дела России — вот для чего принят закон об иноагентах. С просветительской деятельностью сложнее. Грубо говоря, под этой формулировкой понимался Сорос, влияние которого нужно было сдержать. Но под действие закона попали учителя, руководители кружков. А они ведь вообще вне политики. И потом, действие закона будет видно не сразу. Если три года подряд твердили, что некий блогер хороший, а наш президент плохой, то, если сейчас разогнать это общество, эффект получим только через поколение. Те, кому длительное время вбивали идеи в голову, в них не разубедятся. Нужны другие методы. Если закон будет применяться точно, грамотно и будет отрезать гнилые ростки и сохранять здоровые, то это поможет. Но не сразу.

Политолог Сергей Марков добавляет: причины неэффективности кроются в принципах применения законов и самом их устройстве.

— У нас почти любого человека можно назвать иноагентом, — говорит Марков. — Это распад права. Не могут четко очертить врагов. Например, Ходорковского судили за неуплату налогов, неправильную приватизацию. Но таких-то много! Почему посадили только Ходорковского? Это никому не объясняют. Вот я встретился с западным дипломатом — я иноагент, получается? Выходит, что мы вынуждены создавать инструмент, который можно применять в очень широкой форме, а решения приниматься будут уже по фактам.

При этом, регулируя «просветителей» и иноагентов, не стоит выпускать из поля внимания и социальные сети — главный полигон битвы за молодые умы.

Социальное болото

По словам Дмитрия Журавлева, в соцсетях критики существующего государственного строя пока выигрывают.

— Оппозиция выигрывает не за счет каких-то доказательств. Нет, она вообще ничего не доказывает. Она дает легкий, с юмором контент, который молодежь хорошо воспринимает, — говорит политолог. — Мы же пытаемся в ответ что-то объяснить. А молодым сложные объяснения неинтересны, они их воспринимают как занудство: мол, из школы только вышли, а они опять... Наш контент тяжеловат, мы пишем для себя, часто не учитывая, что восприятие мира человеком в 15, 20, 40, 50, 60 лет разное.

Фото: pixabay.com

Это как разговор китайца с папуасом. Читаем молодым какие-то длинные тексты, а им это неинтересно, у них вообще визуальное мышление.

Найти правильный контент, считает эксперт, значит получить инструмент для сиюминутного информационного воздействия, который мог бы неплохо дополнить имеющийся арсенал.

Через соцсети предлагает действовать и политолог Сергей Марков. Но его методы более радикальны.

— Нужно обеспечить массовый переход социальных дискуссий из «Фейсбука» во «ВКонтакте», нужно отключать «Ютьюб» и развивать «Рутьюб», — перечисляет политолог. — Необязательно сразу, можно постепенно блокировать иностранные сети. Сначала на день, потом на два, потом на три... Так и перейдут. Но сделать нужно так, чтобы это случилось одновременно. Поодиночке перевести в российский сегмент интернета не получится.

Террористическая угроза

В своем выступлении первый секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев обратил внимание на продвижение «западными партнерами» радикальных идей, связанных с террористической угрозой, отметив, в частности, вероятность терактов в Крыму. Политологи согласны, что могут быть попытки, однако сомневаются в их успехе.

— В Крыму стоит ждать каких-то попыток воздействия, однако вряд ли они пройдут. Начались-то они давно, а реальных терактов до сих пор не было — только, кажется, на украинской стороне подрывали ЛЭП, — отмечает Дмитрий Журавлев.

Коллеге вторит Сергей Марков.

— Крым очень устойчивый. Там уровень патриотизма гораздо выше, чем во многих регионах, — говорит политолог.

Коснулись и доклада директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, который сообщил о предотвращении 78 терактов на территории России в течение двух последних лет. По словам Дмитрия Журавлева, у показательной работы органов Госбезопасности есть побочный эффект.

— Если спецслужбы работают нормально, предотвращая террористические угрозы, то опасности мы не видим, и люди постепенно теряют осторожность, — отметил политолог. — Угроза обесценивается, и в результате мы можем получить среди исламской, например, молодежи рассказы о мифических «хороших» террористах. Они ведь не знают, к чему такая деятельность приводит, не испытали на себе.

Эксперт отметил, что распространение идей радикального ислама идет через посредников.

— Это началось с Афганистана, где американцы взрастили бен Ладена под оберткой борьбы с экспансией, — перечисляет Журавлев. — При президенте Рейгане были громкие скандалы, когда Штаты продавали оружие одним террористам, чтобы спонсировать других. Эта политика никуда не делась, им так удобно.

Фото: pixabay.com/jorono

При этом Северный Кавказ, говорит эксперт, не единственный российский регион из «группы риска».

— Когда американцы вошли в Афганистан, то все граждане России из талибов были из Поволжья, а не с Северного Кавказа. Так что тут все сложно, — отметил политолог. — Тут разные традиции, течения, подходы. В Поволжье даже больше работают, чем на Кавказе. Причем делают это турки, египтяне — посредники. Не сами же американцы. Представляете, в мечеть придет американец с ведром долларов... Поймут ли американца?

Международная арена

Сергей Марков считает, что для эффективного противодействия западному давлению нужно перейти из глухой обороны в контрнаступление и опровергать антироссийские заявления.

— Нужно продвигать свои концепции, — отмечает Марков. — Нам говорят: «Вы сбили малайзийский боинг». Мы отвечаем: «Вы не можете это доказать». Это очень слабая позиция. Нужно говорить, кто с нашей точки зрения его сбил, и активно продвигать эту идею.

Одним из главных инструментов информационной войны против России на международной арене остается Европейский суд по правам человека. Дмитрий Журавлев отмечает: этот орган пропагандистский, и надеяться на состязательность процесса не стоит.

— Равноправный суд может быть только в частных делах, — отмечает политолог. — А когда речь касается Российского государства — оно априори виновато. И я не знаю, правы ли мы были, влезая в эту игру с ЕСПЧ. Никакого состязательного процесса там не будет. Будут люди с «западной головой» рассказывать что-то другим таким же. Почему Березовский в свое время проиграл Абрамовичу? Абрамович говорил по-русски, его переводили на хороший английский. Березовский говорил по-английски сам.

Все, что вынес судья из этого разговора, — что это дикарь из России, который не умеет говорить и заведомо виноват. Там все в рамках культурного клише. Похож — ты прав, не похож — не прав.

Одним из способов контрпропаганды может стать создание Евразийского суда по правам человека, — однако его, по мнению Журавлева, на Западе не признают.

КАК У НИХ

Соединенные Штаты Америки могут похвастаться наиболее мощным законодательством по части регулирования деятельности организаций, представляющих интересы других стран. Здесь правит Закон о регистрации иностранных агентов, принятый еще в 1938 году.

Иноагенты должны дать исчерпывающую информацию о себе, отчитываться о полученных деньгах и расходах, распространяемых информационных материалах. За нарушение тут штрафуют — до 10 тысяч долларов, и даже могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет. В Израиле иноагентов регулирует Закон о прозрачности финансирования неправительственных организаций. Компании, которые более чем наполовину спонсируются из-за рубежа, должны указывать источники финансирования.

РЕПЛИКА

Информирование — главный инструмент

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО:

— Без какой-то просветительской работы по отношению к обществу любое противодействие вражеским идеям будет неэффективным. Здесь не обойтись без деконструкции тех опорных идей, которые кладутся в основу протеста. Основой всех цветных революций является просветительский концепт свободы, в рамках которого определить свободу позитивным образом невозможно. В этом плане свобода — это то, что исчезло с появлением государства и собственности. Мы не понимаем, что в такой формулировке обретем.

Но зато нам сразу дают понять, кто виноват, — государство. Но есть и другой, англосаксонский концепт свободы, в рамках которого свобода прямо проистекает из собственности. Если у вас есть собственность, то вы будете в рае небесном, в западном протестантизме бедность — это порок. Этот концепт и стал основанием экспансионизма Британской империи, его же совершенно осознанно используют Соединенные Штаты Америки. Распространяя не этот, а просветительский концепт свободы, империи получали превосходный метод контроля над колонией. Сейчас с Россией и миром делают то же самое.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

— Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга — подвывают, чтобы задобрить своего суверена.

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