Шакальи игры: Запад попытается подорвать Россию перед выборами через молодежь и радикалов
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что Запад ведет работу против России. Ранее о подрывной работе со стороны наших «заграничных партнеров» заявил секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев. В рубрике «Клуб политологов» эксперты «Вечерней Москвы» обсудили возможные провокации перед грядущими выборами в Госдуму и попытались определить способы противодействия.
Голос за улицами
Заявления о том, что наши западные партнеры будут раскачивать лодку российской государственности, уже звучали накануне голосования по поправкам к Конституции. Этот опыт показал, что страна готова противостоять вмешательству извне. Как утверждает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, серьезных эксцессов не было. Опыт этот позволяет понять, к чему стоит готовиться перед грядущими выборами в Государственную думу.
— Запад будет вновь и вновь призывать несистемную оппозицию выйти на улицы, — считает Журавлев. — Это даже не белорусский сценарий, а его пролог. Тот сценарий был завязан на институте президента. Это более значимая фигура, чем парламент. Поэтому будет такая репетиция перед президентскими выборами.
Выводить на провокационные акции будут самых молодых, в возрасте около 15 лет.
— На выборы они еще не ходят — не имеют права, но покричать на улицах очень любят, — пояснил Дмитрий Журавлев. — С ними надо работать информационно очень серьезно. Они наивные, у них мир двухцветный. Наши праворадикальные круги очень любят опираться на подростков, потому много всякой дряни в интернете, вроде «Дворца Путина». Табличка на нем висит, что ли? Но в 15 лет критически не думаешь. Сказали, что «Дворец Путина» — значит, так оно и есть.
С мнением коллеги согласен политолог Сергей Марков. По его словам, одна из причин, по которой прозападным активистам удается выводить молодежь на провокационные акции, — излишняя бюрократия в политических и общественных структурах России.
— Здесь у нас очень большой провал. Провластные движения очень бюрократизированы, их нужно оживлять, делать ближе к народу, — объяснил Марков. — Например, каждую неделю вспыхивают общественные дискуссии по важным вопросам. Кто-то знает позицию наших политически активных фигур? Никто не знает, потому что молчат сидят.
Нейтрализовать подрывной эффект от провокационных акций могли бы зеркальные меры. Опыт, как утверждает Марков, у России есть.
— Нужны демонстрации в поддержку власти. В свое время Поклонная гора против Болотной площади великолепно сработала, — перечисляет политолог. — Или в 2004 году, когда запустили движение «Наши». Вышли на Ленинский проспект, манифестацию устроили такую — все противники действующей власти сразу руки опустили. Нужно снова показать волю народа.
При этом у прогосударственной стороны есть преимущество: за ними — закон, который связывает руки антироссийским активистам.
В рамках закона
Как утверждает политолог Дмитрий Журавлев, помочь борьбе с подрывной работой антироссийских сил могут законы об иноагентах и о просветительской деятельности. Однако одного наличия этих инструментов мало — нужно научиться их применять.
— Закон об иноагентах поможет. Но помощь эта будет долгосрочная, — объясняет Дмитрий Журавлев. — Это как профилактика гриппа, а не его лечение. Способ сократить институции, которые позволяют Западу вмешиваться в дела России — вот для чего принят закон об иноагентах. С просветительской деятельностью сложнее. Грубо говоря, под этой формулировкой понимался Сорос, влияние которого нужно было сдержать. Но под действие закона попали учителя, руководители кружков. А они ведь вообще вне политики. И потом, действие закона будет видно не сразу. Если три года подряд твердили, что некий блогер хороший, а наш президент плохой, то, если сейчас разогнать это общество, эффект получим только через поколение. Те, кому длительное время вбивали идеи в голову, в них не разубедятся. Нужны другие методы. Если закон будет применяться точно, грамотно и будет отрезать гнилые ростки и сохранять здоровые, то это поможет. Но не сразу.
Политолог Сергей Марков добавляет: причины неэффективности кроются в принципах применения законов и самом их устройстве.
— У нас почти любого человека можно назвать иноагентом, — говорит Марков. — Это распад права. Не могут четко очертить врагов. Например, Ходорковского судили за неуплату налогов, неправильную приватизацию. Но таких-то много! Почему посадили только Ходорковского? Это никому не объясняют. Вот я встретился с западным дипломатом — я иноагент, получается? Выходит, что мы вынуждены создавать инструмент, который можно применять в очень широкой форме, а решения приниматься будут уже по фактам.
При этом, регулируя «просветителей» и иноагентов, не стоит выпускать из поля внимания и социальные сети — главный полигон битвы за молодые умы.
Социальное болото
По словам Дмитрия Журавлева, в соцсетях критики существующего государственного строя пока выигрывают.
— Оппозиция выигрывает не за счет каких-то доказательств. Нет, она вообще ничего не доказывает. Она дает легкий, с юмором контент, который молодежь хорошо воспринимает, — говорит политолог. — Мы же пытаемся в ответ что-то объяснить. А молодым сложные объяснения неинтересны, они их воспринимают как занудство: мол, из школы только вышли, а они опять... Наш контент тяжеловат, мы пишем для себя, часто не учитывая, что восприятие мира человеком в 15, 20, 40, 50, 60 лет разное.
Это как разговор китайца с папуасом. Читаем молодым какие-то длинные тексты, а им это неинтересно, у них вообще визуальное мышление.
Найти правильный контент, считает эксперт, значит получить инструмент для сиюминутного информационного воздействия, который мог бы неплохо дополнить имеющийся арсенал.
Через соцсети предлагает действовать и политолог Сергей Марков. Но его методы более радикальны.
— Нужно обеспечить массовый переход социальных дискуссий из «Фейсбука» во «ВКонтакте», нужно отключать «Ютьюб» и развивать «Рутьюб», — перечисляет политолог. — Необязательно сразу, можно постепенно блокировать иностранные сети. Сначала на день, потом на два, потом на три... Так и перейдут. Но сделать нужно так, чтобы это случилось одновременно. Поодиночке перевести в российский сегмент интернета не получится.
Террористическая угроза
В своем выступлении первый секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев обратил внимание на продвижение «западными партнерами» радикальных идей, связанных с террористической угрозой, отметив, в частности, вероятность терактов в Крыму. Политологи согласны, что могут быть попытки, однако сомневаются в их успехе.
— В Крыму стоит ждать каких-то попыток воздействия, однако вряд ли они пройдут. Начались-то они давно, а реальных терактов до сих пор не было — только, кажется, на украинской стороне подрывали ЛЭП, — отмечает Дмитрий Журавлев.
Коллеге вторит Сергей Марков.
— Крым очень устойчивый. Там уровень патриотизма гораздо выше, чем во многих регионах, — говорит политолог.
Коснулись и доклада директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, который сообщил о предотвращении 78 терактов на территории России в течение двух последних лет. По словам Дмитрия Журавлева, у показательной работы органов Госбезопасности есть побочный эффект.
— Если спецслужбы работают нормально, предотвращая террористические угрозы, то опасности мы не видим, и люди постепенно теряют осторожность, — отметил политолог. — Угроза обесценивается, и в результате мы можем получить среди исламской, например, молодежи рассказы о мифических «хороших» террористах. Они ведь не знают, к чему такая деятельность приводит, не испытали на себе.
Эксперт отметил, что распространение идей радикального ислама идет через посредников.
— Это началось с Афганистана, где американцы взрастили бен Ладена под оберткой борьбы с экспансией, — перечисляет Журавлев. — При президенте Рейгане были громкие скандалы, когда Штаты продавали оружие одним террористам, чтобы спонсировать других. Эта политика никуда не делась, им так удобно.
При этом Северный Кавказ, говорит эксперт, не единственный российский регион из «группы риска».
— Когда американцы вошли в Афганистан, то все граждане России из талибов были из Поволжья, а не с Северного Кавказа. Так что тут все сложно, — отметил политолог. — Тут разные традиции, течения, подходы. В Поволжье даже больше работают, чем на Кавказе. Причем делают это турки, египтяне — посредники. Не сами же американцы. Представляете, в мечеть придет американец с ведром долларов... Поймут ли американца?
Международная арена
Сергей Марков считает, что для эффективного противодействия западному давлению нужно перейти из глухой обороны в контрнаступление и опровергать антироссийские заявления.
— Нужно продвигать свои концепции, — отмечает Марков. — Нам говорят: «Вы сбили малайзийский боинг». Мы отвечаем: «Вы не можете это доказать». Это очень слабая позиция. Нужно говорить, кто с нашей точки зрения его сбил, и активно продвигать эту идею.
Одним из главных инструментов информационной войны против России на международной арене остается Европейский суд по правам человека. Дмитрий Журавлев отмечает: этот орган пропагандистский, и надеяться на состязательность процесса не стоит.
— Равноправный суд может быть только в частных делах, — отмечает политолог. — А когда речь касается Российского государства — оно априори виновато. И я не знаю, правы ли мы были, влезая в эту игру с ЕСПЧ. Никакого состязательного процесса там не будет. Будут люди с «западной головой» рассказывать что-то другим таким же. Почему Березовский в свое время проиграл Абрамовичу? Абрамович говорил по-русски, его переводили на хороший английский. Березовский говорил по-английски сам.
Все, что вынес судья из этого разговора, — что это дикарь из России, который не умеет говорить и заведомо виноват. Там все в рамках культурного клише. Похож — ты прав, не похож — не прав.
Одним из способов контрпропаганды может стать создание Евразийского суда по правам человека, — однако его, по мнению Журавлева, на Западе не признают.
КАК У НИХ
Соединенные Штаты Америки могут похвастаться наиболее мощным законодательством по части регулирования деятельности организаций, представляющих интересы других стран. Здесь правит Закон о регистрации иностранных агентов, принятый еще в 1938 году.
Иноагенты должны дать исчерпывающую информацию о себе, отчитываться о полученных деньгах и расходах, распространяемых информационных материалах. За нарушение тут штрафуют — до 10 тысяч долларов, и даже могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет. В Израиле иноагентов регулирует Закон о прозрачности финансирования неправительственных организаций. Компании, которые более чем наполовину спонсируются из-за рубежа, должны указывать источники финансирования.
РЕПЛИКА
Информирование — главный инструмент
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО:
— Без какой-то просветительской работы по отношению к обществу любое противодействие вражеским идеям будет неэффективным. Здесь не обойтись без деконструкции тех опорных идей, которые кладутся в основу протеста. Основой всех цветных революций является просветительский концепт свободы, в рамках которого определить свободу позитивным образом невозможно. В этом плане свобода — это то, что исчезло с появлением государства и собственности. Мы не понимаем, что в такой формулировке обретем.
Но зато нам сразу дают понять, кто виноват, — государство. Но есть и другой, англосаксонский концепт свободы, в рамках которого свобода прямо проистекает из собственности. Если у вас есть собственность, то вы будете в рае небесном, в западном протестантизме бедность — это порок. Этот концепт и стал основанием экспансионизма Британской империи, его же совершенно осознанно используют Соединенные Штаты Америки. Распространяя не этот, а просветительский концепт свободы, империи получали превосходный метод контроля над колонией. Сейчас с Россией и миром делают то же самое.
ЦИТАТА
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
— Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин, и, конечно, вокруг них сразу, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга — подвывают, чтобы задобрить своего суверена.
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