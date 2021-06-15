«Как холодная война»: ждать ли обмена заключенными по итогам переговоров Путина и Байдена

Фото: Минобороны РФ

Вероятность договоренности об обмене заключенными по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, запланированных на 16 июня, есть. Однако предсказать, каким будет обмен, пока невозможно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали политологи, комментируя заявление Путина в интервью американскому телеканалу NBC.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал, что россиян, находящихся в заключении в Америке, немало, как и американцев, отбывающих наказание в России. И, конечно, все они осуждены по разным статьям.

— У нас находится студент, который дрался с полицией и получил срок (Тревор Рид — прим. «ВМ»), находится американский шпион (Пол Уилан — прим. «ВМ»). Разные люди и по разным поводам сидящие. Из наших в США — Бут (российский бизнесмен Виктор Бут, осужденный в США — прим. «ВМ») и Ярошенко (российский летчик Константина Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме — прим. «ВМ»), которые осуждены за преступление в Соединенных Штатах, — сказал Рогулев.

Также он отметил, что обмен заключенными — юридически непростое дело. По словам эксперта, сроки у осужденных и тяжесть их преступлений разные, а «менять шпиона на шпиона всегда легче».

— Согласятся ли суды, судебная система, сказать не могу. Не такое простое дело, — добавил Рогулев.

Историк-американист Иван Курилла в свою очередь предположил, что в переговорах «вспомнят Бута, но его не хотят отдавать». Эксперт отметил, что между Россией и США много проблем, но тема обмена обсуждается наиболее остро.

— Это выглядит как холодная война и будто мы пленными меняемся, что не очень хорошо характеризует состояние нынешних российско-американских отношений, — сказал эксперт.

С учетом того, отметил он также, что в повестке есть вопрос обмена пленными, вероятно, что обе стороны имеют в виду кого-то из осужденных.

— Раз согласились включить в повестку дня этот вопрос, значит, обе стороны имеют в виду кого-то… Не хочу гадать, но ожидаю, что, наверное, кого-то обменяют. Но не уверен, что всех, кого хотели. Наверное, есть «принципиальные» люди в списках, — добавил Курилла.

Как рассказал первый вице-президент фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин, обмен заключенными по итогам переговоров Путина и Байдена не исключен.

— Но это будет зависеть от общего контекста отношений. Как удастся договориться в целом или о чем-то договориться в частности. Тогда, может быть, и тема обмена будет актуальна, — сказал политолог.

Он добавил, что вопрос обмена заключенными напоминает ему ситуацию старой холодной войны, когда обменивали советских разведчиков на американских шпионов.

— Здесь тоже вопрос приоритетности. Судя по всему, сейчас активнее поднимается тема именно относительно Ярошенко. Наверное, здесь есть какие-то возможности. Поэтому его фамилия и упоминается чаще. Может, появились какие-то шансы. Но, опять-таки, все будет зависеть от общего контекста, — заключил эксперт.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» Виктория Ярошенко рассказала, что надежда на обмен ее мужа после переговоров Путина с Байденом есть, и она серьезная.

— Конечно, я на это надеюсь. Надежда умирает последней... Я надеюсь, что он (вопрос обмена — прим. «ВМ») поднимется и начнется хоть какой-то прогресс, процесс. Владимир Владимирович замолвил слово, что вопрос, возможно, будет рассмотрен, поэтому надежда появилась серьезная, — поделилась Ярошенко.

Летчика Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет. Он отбывает срок в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию». В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где он был задержан и арестован в конце мая 2010 года. В апреле 2016-го апелляционный суд Нью-Йорка отказал летчику в пересмотре вердикта. От подачи апелляции в Верховный суд США он отказался лично.

В 2015 году в России по факту похищения Ярошенко завели уголовное дело по двум статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия» и «Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки».

Кроме того, ранее «ВМ» рассказывала, что судья в США, которая вынесла приговор гражданину России Виктору Буту, выразила мнение о целесообразности обмена россиянина на осужденного в РФ американца. Судья объяснила свое мнение тем, что Бут уже отбыл длительный срок тюремного заключения, поэтому имело бы смысл обменять его на кого-либо из осужденных в России граждан США. В качестве примера судья назвала Пола Уилана, отбывающего в России 16-летний срок за шпионаж.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова передать США отбывающих в России срок американских граждан встречно. Однако Рябков отметил, что Пол Уилан не входит в число лиц, которых Москва готова была бы обменять.

Бута в 2008 году арестовали в Таиланде по запросу США, затем вывезли на американскую территорию. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам тюрьмы, свыше половины этого срока он уже отбыл.