Будем вместе, но раздельно: о чем говорил Александр Лукашенко на пресс-конференции

Фото: president.gov.by

9 августа, в понедельник, белорусский лидер Александр Лукашенко провел восьмичасовую пресс-конференцию «Большой разговор с президентом». О самых главных поднятых на этом мероприятии темах и вопросах «Вечерняя Москва» побеседовала с доцентом кафедры политической теории МГИМО Кириллом Коктышем.

Политолог отметил, что на этой президентской пресс-конференции было много нового и неожиданного.

Условия признания Крыма стали четкими и гораздо более реалистичными, чем ранее: если российские крупные корпорации начнут там присутствовать, то Беларусь тут же признает воссоединение России с Крымом, и это замечательно, подчеркнул эксперт.

— Президент поднял вопросы Союзного государства. И по «союзным картам» стало ясно, что все проблемы будут сняты, если переименовать Союзное государство в Союз двух государств. В этом плане у Москвы и Минска снялась бы сразу целая куча неопределенностей. Ведь с экономической интеграцией — все «за», а как проводить политическую интеграцию — не очень понятно из-за ряда взаимных опасений Москвы и Минска, — говорит эксперт.

Президент озвучил данные по прошлогодним протестам в Минске. Прежние подсчеты с дронов показывали, что на улицах в 2020 году было не то количество протестующих, какое заявляли ряд СМИ. Сейчас речь шла о 120 тысячах протестующих — максимум. В любом случае — это не многомиллионные акции, как говорилось ранее, сказал политолог.

— По нынешнему выступлению Лукашенко относительно Запада можно сделать вывод о беспрецедентном уровне имеющейся конфронтации. Все довольно резко, открыто и понятно. Белорусская власть все выводы из прошлогодних событий сделала. Президент отметил, что Беларусь прошла «испытание на национальное единство». Значит, активная фаза попытки госпереворота окончилась. А после того как Запад стал открыто декларировать намерения сменить белорусский режим и объявил это своим официальным курсом, в Беларуси были закрыты все прозападные НКО.

Если враждебная держава содержит на твоей территории какие-то негосударственные организации, то понятно, что они будут разделять те цели, которые декларирует и сама эта враждебная держава. А без подогрева от этих структур запустить во второй раз маховик протеста будет крайне сложно.

Лукашенко на пресс-конференции высмеял санкции, недавно введенные Лондоном против Минска.

— С этими санкциями пока не очень ясно. Надо посмотреть, как они будут применяться на практике. То есть они могут оказаться болезненными. Не смертельными, конечно. Но неприятными.

В день проведения минской пресс-конференции президент США Байден расширил санкции Америки в отношении Беларуси, заявив при этом, что действия Минска представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности США.

— Угрозы национальной безопасности США Беларусь, конечно, не представляет. Но тот факт, что Лукашенко назвал фейковыми новостями и CNN, и ряд других западных СМИ, показал, что, оказывается, с Америкой можно так разговаривать. И можно говорить такое не только в пределах США. В этом плане белорусский президент продемонстрировал, что США — это затухающий гегемон. И снизу вверх на Вашингтон никто больше смотреть не будет. То, что все только имеют в виду, Лукашенко озвучивает прямо.

Александр Лукашенко в понедельник поднял вопрос и о своем преемнике. По его словам, в Беларуси есть 15–20 человек, которые могут вырасти в президенты.

— Мы их не видим, и мы их пока не увидим. Потому что Беларусь — это сильно институализированная система, где большинство госинститутов работают в самодостаточном режиме и на ручном управлении. Мы этих преемников и не должны видеть. Как говорил Конфуций: «Хорошего политика не видно, но все знают, что он есть».

КСТАТИ

Лукашенко заявил, что в скором времени его может сменить другой человек: «На пенсию уйти или заниматься какимто другим делом — я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро».