Политолог Станкевич заявил о «смерти» военной миссии связи НАТО в Москве

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Отношения между Североатлантическим альянсом и Россией зашли в тупик. Возможное закрытие военной миссии связи НАТО в Москве имеет смысл, поскольку она все равна мертва. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Станкевич.

Ответные меры РФ после действий Североатлантического альянса в отношении российских дипломатов могут коснуться военной миссии связи НАТО в Москве, которая действует под эгидой посольства Бельгии, пишут СМИ. Сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО заморозили по инициативе альянса после воссоединения с Крымом, а заседания совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Не исключается, что Москва сама пойдет на закрытие своей миссии при НАТО.

По словам Станкевича, отношения России с нынешним руководством НАТО в прочном тупике. Объявленная высылка российских представителей при штаб-квартире альянса необычна тем, что в адрес РФ не предъявлено никаких претензий. Не было никакого обострения ситуации. Да и в самом заявлении от имени НАТО сказано, что акция «не связана с какими-либо событиями».

— В целом поведение НАТО в отношении России характеризуется тотальной неконструктивностью и полной глухотой. Этот последний по времени акт немотивированной враждебности скорее подтверждает известный диагноз президента Франции Макрона — «смерть мозга НАТО». Поскольку орган, с помощью которого НАТО могло бы общаться с Россией, временно мертв, есть смысл приостановить дипломатические отношения с этим блоком, оставив в Брюсселе только минимальную миссию связи. Просто дождемся первых признаков «жизни мозга» — тогда вернемся, — рассказал политолог.

НАТО вышлет восемь российских дипломатов в ответ на подозрения во враждебной деятельности. Об этом в среду, 6 октября, сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс. Она добавила, что восемь российских дипломатов могут покинуть Брюссель до конца текущего месяца.

Издание Le Figaro ранее писало, что депутат Национального собрания Франции Эрик Чьотти предложил своей стране выйти из НАТО, чтобы не допускать ссор с Россией. Франция, как напомнил политик, — единственное государство в Европе, имеющее мощности ядерного сдерживания. При этом Чьотти добавил, что бывший президент Николя Саркози сделал республику уважаемой на мировой арене из-за введения военного командования альянса. Однако следующие лидеры страны ослабили влияние Парижа.