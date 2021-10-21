«Мегасобытие конца года»: чего ждать от большой пресс-конференции Путина

Фото: Администрация президента РФ

21 октября в Кремле сообщили о предстоящей ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что событие планируется провести в декабре. «Вечерняя Москва» пообщалась с политологами и узнала, чем может запомниться предстоящая пресс-конференция.

«Магистральная тема»: здравоохранение

Обсуждение пандемии станет «главной линией» грядущей пресс-конференции, считают специалисты. По прогнозам политолога Дмитрия Абзалова, Владимир Путин рассмотрит «большой массив» вопросов о распространении коронавирусной инфекции в России.

— Вопросы здравоохранения будут основными на этой конференции, эта тема станет магистральной. Их будет действительно много на фоне закрытия отдельных регионов, локального использования QR-кодов, введения нерабочих дней в ноябре, — прокомментировал эксперт.

Также в данном контексте президент проанализирует работу глав регионов и затронет тему массовой вакцинации, добавила политолог Наталия Елисеева.

Рост цен и рекорд инфляции: экономика

Вторая важная тема для обсуждения на пресс-конференции — экономика России. Вопрос влияния пандемии на эту сферу не может остаться незамеченным, заверила Елисеева.

Кроме того, стоит ожидать обилия вопросов о трудоустройстве и росте цен на продовольственные товары, вызванного инфляцией.

— Вторая магистральная тема в информационном пространстве — экономическая составляющая, связанная с занятостью и ростом цен на продовольственную продукцию. В этом году наблюдаются высокие показатели подорожания не только в РФ, но и во всем мире. Инфляция достигла максимума за десятилетия, — уточнил политолог Абзалов.

Внешняя и внутренняя политика

Не менее животрепещущими окажутся политические темы. На передний план выйдет вопрос международных отношений, предположили собеседники «ВМ».

— Довольно многое за год произошло в сфере взаимоотношений с другими государствами. Здесь и ситуация с НАТО, и отношения с США, и «Северный поток», — пояснила Елисеева.

По мнению Абзалова, «американская тема» станет ведущей в этом блоке. Интерес к ней подогревается и возможностью встречи Путина с Байденом, о которой говорят в Кремле, отметил эксперт.

Помимо этого, возможно обсуждение ситуации на Украине и в Афганистане, считает собеседник «ВМ».

Что касается внутренней политики, лидер РФ подведет итоги парламентских выборов, считает политолог Абзалов.

— Президент подведет итоги парламентской кампании. Будут обсуждаться вопросы, связанные с политическими партиями, возможностью перехода на дистанционную систему голосования. Обязательно будут вопросы о выборах 2024 года и оппозиции, — разъяснил специалист.

Социальная сфера и культура

Часть внимания уделят социальной сфере и теме культуры. В этом блоке традиционно будут обсуждаться вопросы образования и детских прав, пояснили политологи.

Скорее всего, у президента спросят о дальнейшем развитии социальной сферы, рассказала Елисеева.

Формат проведения и значимость события

Как сообщил Песков, формат проведения пресс-конференции зависит от эпидемической ситуации. По мнению Абзалова, стоит настраиваться на дистанционную встречу. Однако в случае, если конференцию все-таки организуют в режиме онлайн, техническая составляющая события будет усовершенствована.

— Возможно, прошлогодний пандемийный формат повторится вновь: тогда будет много обращений в формате видео. Технологические недочеты, связанные с качеством связи, в этом году постараются исправить, — предположил политолог.

По мнению эксперта, грядущее событие традиционно станет «крупным информационным выходом». В рамках пресс-конференции будут подведены итоги уходящего года.

— Надо понимать, что мероприятие очень важное по целому ряду причин. Во-первых, оно закрывает парламентскую кампанию и является последним в уходящем году крупным информационным выходом. Также Владимир Путин подведет итоги достаточно специфического года. Событие станет информационной доминантой, мегасобытием на период примерно двух месяцев, — заключил Абзалов.

СПРАВКА «ВМ»

Большая пресс-конференция Владимир Путина проходит регулярно с 2001 года. Президент отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов ежегодно. Обычно событие начинается с подведения итогов года, за которым следует серия вопросов и ответов.

Путин не участвовал в пресс-конференции в периоды, когда занимал пост премьер-министра.