«Жабы против слонов»: готовит ли Россия вторжение на Украину в начале 2022 года

Фото: Минобороны РФ

На Западе продолжается нагнетание обстановки вокруг передвижения российских войск вблизи территории Украины. Американская разведка сообщает о том, что у южных и юго-западных границ нашей страны сосредоточено в общей сложности 175 тысяч солдат и в январе 2022 года может якобы начаться военная операция. В то же время Россия отрицает какие-либо планы вторжения в соседнее государство. О том, будет ли война, — в материале «Вечерней Москвы».

Точка зрения Украины

Как объясняет научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, очередные разговоры о российской агрессии связаны с тем, что у Украины кончились деньги — от слова «совсем». По мнению специалиста, спустя 30 лет после развала СССР понятия «украинская экономика» так и не появилось.

— Украина была частью советской экономики, очень важной. Много положительного можно сказать, но по отдельности она не живет. Каким бы сильным ни было ваше сердце, если вам его вырезать, то не только вы помрете, но и сердце тоже. А жить как-то надо. Раньше Украина затыкала свои дырки за счет дружбы с Россией, клянча у нас деньги. Мы им несколько раз платили за Черноморский флот. Потом в какой-то момент запас дружбы закончился. Собственно, поэтому возникла проблема с майданом, потому что Украина начала разворачиваться на запад, но никак не могла оторваться от нашей доилки, — напомнил политолог.

Да и сейчас, отмечает он, несмотря на то что отношения между нашими странами ухудшились, Россия продолжает вкладывать значительные деньги в экономику Украины — за счет транзита газа и нефти. Причем наша страна платит за транзит независимо от того, прокачиваются энергоресурсы или нет. Тем не менее Украине этого мало и она ищет способы попросить у Запада и международного сообщества еще денег.

— А для этого нужно выдумать какой-нибудь повод: попытку государственного переворота, которую никто не видел, и войну с Россией. Тем более мировое сообщество нас, мягко говоря, не любит и на любую войну с нами денег дать готово, — добавил Журавлев.

Нас боятся

Запад при этом к такому поведению и вероятности российской агрессии относится неоднозначно и преследует свои интересы. В Европе и США боятся Россию, причем везде совершенно по-разному и на различных основаниях. Например, Польша и страны Балтии искренне верят в возможность нападения на их территории. Страны Западной Европы в свою очередь в это верят меньше, но никак не могут забыть начало 1990-х, когда Россия не так активно отстаивала свои интересы, подчеркивает политолог.

— Некоторые страны до сих пор не могут понять, что Россия все-таки существует. И здесь Украина с ее визгами очень к месту. Иначе граждане их стран начнут задавать вопрос: почему бы не нормализовать отношения с Россией? — продолжает эксперт.

Действительно, именно общественное мнение, считает Журавлев, поспособствовало, например, встречам президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена с Владимиром Путиным. Хотя западное общество в целом также по отношению к России не настроено на большую любовь, но ему не хочется с нашей страной воевать.

Взорвать боеголовки в шахтах

В этих условиях, чтобы требования к властям западных стран о нормализации отношений с Россией не стали слишком громкими, людям рассказывают об агрессивных планах нашей страны. А в качестве доказательства «будущего вторжения на Украину» подается информация о передвижении российских войск вдоль западных границ, констатировал политолог.

— К этому надо привыкнуть. Это не первый и не последний раз, когда Россию будут обвинять во всех смертных грехах. Лично я в войну между Россией и Украиной не верю, потому что жабы со слонами не воюют. А война Запада с Россией невозможна в принципе, потому что для того, чтобы на планете не осталось ничего живого, нам достаточно взорвать свои ядерные бомбы в шахтах. Их даже запускать не придется, — уверен спикер.

На самой же Украине в возможность российской агрессии верят и готовят три направления по сдерживанию России, о чем в Стокгольме на днях заявил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Первое направление заключается в контакте с Москвой по открытым и закрытым каналам связи по поводу того, что военная операция будет для России иметь непоправимые последствия. Второе предусматривает разработку санкций против нашей страны с тяжелыми последствиями для экономики. Третье — углубление военно-технического сотрудничества с партнерами по НАТО.

Дмитрий Журавлев оценил все из них. Касаемо первого он сказал, что Россия всегда готова к переговорам. Другое дело, что сама Украина даже не пытается выполнять заключаемые соглашения. Что касается санкций, то последние против России в любом случае будут вводиться, независимо от ситуации в Донбассе.

Уже останавливались ради мира

Говоря о военно-техническом сотрудничестве Украины с Западом, политолог заметил, что оно действительно углубляется. Но по большому счету оно сведется не к поставкам вооружений, а к развертыванию учебных центров. За оружие Украине платить ведь нечем.

— Причем Украина на это готова пойти. И это правильно с точки зрения ее логики: мол, они же (россияне — прим. «ВМ») не будут бомбить американские базы, значит и нас пронесет. Когда они говорят о российской агрессии, они в нее верят. Вот что страшно. Но с чего ради нам оккупировать Украину? В ответ на это они говорят: «Ну вы же оккупировали Крым, значит, и нас хотите». Я скажу: если бы мы хотели оккупировать Украину, Донецкой и Луганской республикам нужно было просто не подписывать соглашения, прекращающие боевые действия. Ополченцы же готовы были на Львов идти, не то что на Киев. Это тогда мы уговорили народные республики остановиться ради мира, думая, что Украина будет выполнять договоренности, — резюмировал эксперт.

Кроме того, с помощью страшилок о российской угрозе украинские власти не только просят денег у международного сообщества. Они еще таким образом поддерживают истерику у собственного населения, которое все чаще выходит на улицу с вопросом «А кормить когда будут?», заключил политолог.