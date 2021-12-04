СМИ: Разведка США назвала возможные сроки «вторжения» России на Украину

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Американская разведка утверждает, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину в январе следующего года. Об этом в субботу, 4 декабря, пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

По данным собеседника агентства, российская сторона якобы планирует нарастить мощность армии у границы с Украиной до 175 тысяч человек, многие из которых уже находятся на соответствующих базах.

Кроме того, по словам источника, Россия планирует направить к границе около 100 батальонов вместе с бронетехникой и другим необходимым оборудованием.

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 3 декабря, заявил, что численность российских войск, которые в будущем якобы могут быть причастны к эскалации, у границы страны составляет 94,3 тысячи военных.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.