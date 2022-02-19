«Холодная война» с Западом: политолог объяснил, почему за ДНР и ЛНР будет расплачиваться Россия

Фото: Администрация президента РФ

Ситуация в западных СМИ изменится после начала мобилизации населения в Донбассе: теперь в них будет продвигаться версия аннексии республик Россией, что будет активно поддерживать Украина. При этом в случае признания республик, которое может случиться уже в ближайшее время, Россия столкнется с новыми санкциями Запада. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, сейчас стороны идут на обострение ситуации.

— Это касается и украинской стороны, и ДНР, и ЛНР. По всей видимости, эти действия осуществляются исходя из того, что Россия будет вынуждена признать эти территории и оказать им военную помощь, — рассказал специалист.

Как отметил собеседник «ВМ», речь идет о серьезном военном конфликте с силами ЛНР и ДНР с одной стороны и силами Украины — с другой. В этом конфликте без поддержки России у самопровозглашенных республик вряд ли может что-то получиться, независимо от их мобилизационных планов, подчеркнул политолог.

Обстрелы ЛНР и ДНР бывали и раньше, но сейчас непонятно, кто идет по пути эскалации, заметил Кортунов.

— ДНР и ЛНР отказались от участия в контактной группе, насколько я понимаю. С другой стороны, при прочих равных таких случаи бывали, и их можно было не драматизировать. Но я так понимаю, что сейчас есть такое желание: объявление об эвакуации, конечно, тоже некий механизм давления на Москву, — рассказал политолог.

Серьезных военных действий со стороны Украины быть не должно, уверен собеседник «ВМ». Ей невыгодно это делать, так как все идет к признанию республик и Украина решит свои проблемы за счет России, отметил специалист.

При этом признание республик может стать причиной новых санкций против России, предупредил политолог.

— Хотелось бы надеяться, что мы не будем торопиться с признанием, но все к этому идет. Это обернется для нас новыми санкциями, фактически, нас будут обвинять в разделе Украины. Естественно, придет конец минским соглашениям и будет новая «холодная война» с Западом, — спрогнозировал Кортунов.

По словам специалиста, если раньше в западных СМИ базовым сценарием было вторжение России по линии границы, то теперь будет продвигаться сценарий аннексии Донбасса Россией. Украина будет это педалировать, ссылаясь на то, что ей не дали выполнить минские соглашения, подчеркнул политолог.

Такая подача событий в СМИ, возможно, окажется менее болезненной для России, однако будут выдвигаться новые обвинения, отметил собеседник «ВМ».

— Конечно, по сравнению с вооруженной агрессией России в отношении Украины это не такой катастрофический сценарий. Но мы же и не планировали войны, а теперь нас будут обвинять в том, что мы разрушили минские соглашения, расчленили Украину и, соответственно, провели новую красную линию на карте, — заключил специалист.

Главы ДНР и ЛНР в субботу, 19 февраля, подписали указы о всеобщей мобилизации. Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал в Telegram-канале соответствующее видеообращение.

— Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписана указ о всеобщей мобилизации, — заявил он.

Аналогичный указ опубликован на сайте ЛНР. Согласно документу, мужчинам от 18 до 55 лет запрещено выезжать из республики. Кроме того, исполнительные власти ЛНР вправе изымать у граждан имущество и транспортные средства для нужд республики.