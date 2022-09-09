«Лояльных к нам политиков не будет»: как поведет себя новое правительство Великобритании в отношении РФ

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Новый король Великобритании Карл III хорошо относился к России, но сейчас его не допустят к внешней политике. Недавно занявшая пост премьер-министра Лиз Трасс имеет выраженную антироссийскую позицию, однако, возможно, она не задержится на этой должности надолго. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Собеседник «ВМ» отметил, что королевские полномочия в Великобритании постепенно уходят на второй план уже не одно столетие.

— В Великобритании существует так называемая королевская прерогатива. Это перечень прав и полномочий, связанных с тем человеком, который занимает королевский трон. Эти королевские прерогативы за XIX–XX века были существенно урезаны, они сократились со времен королевы Виктории. Влияния на перестановки в правительстве, насколько я понимаю, королева Елизавета не оказывала. С ней консультировались, советовались, но решения принимались из других соображений. Вряд ли у королевы Елизаветы вызвало восторг назначение такого премьер-министра, как Лиз Трасс. Простите, но, может быть, она и умерла-то после встречи с ней, увидев, кого Англия выбрала премьер-министром, если говорить саркастически, — заметил собеседник «ВМ».

Новый король Великобритании Карл III уже пытался влиять на управление страной, за что подвергался жестокой критике, отметил политолог. Стоит вспомнить историю с рекомендательными письмами, которые он писал министру здравоохранения. Это вызвало в обществе протесты, после которых несколько лет шел судебный процесс, а потом оказалось, что ничего плохого в этих письмах не было — просто тогдашний принц Чарльз действительно хотел положительных изменений в здравоохранении, пояснил Светов.

Попытается ли новый король сейчас, когда ему уже 73 года, изменить сложившееся соотношение сил и повлиять на это — сказать трудно, заметил собеседник «ВМ».

— Ему надо входить в новое положение. Там есть огромное количество условностей. Даже такие вещи, как перепечатка банкнот и перечеканка монет, где должен его портрет появиться вместо портрета матери. У меня большие сомнения в том, что правительство продержится долгое время. Не грядут ли внеочередные парламентские выборы, после которых ему придется иметь дело с другими политическими силами и выстраивать другие отношения? Я сомневаюсь в реальном участии двора в этих вопросах, — рассказал эксперт.

Как отметил Светов, английский монарх — символ нации, а Елизавета II стала настоящим моральным символом страны. Пока непонятно, получится ли у Карла III стать таким же символом, так как многие не простили ему историю с гибелью принцессы Дианы, уточнил собеседник «ВМ».

В качестве наследника престола нынешний король хорошо относился к России, уверен специалист.

— Он приезжал в Петербург, активно участвовал в помощи Пушкинскому дому, в издании полного собрания сочинений рукописей Пушкина. Как мне кажется, он всегда помнил о родственных связях его династии с династией Романовых. Но говорить о его влиянии на отношения России и Великобритании не приходится. Внешняя политика не в его руках, — отметил собеседник «ВМ».

По мнению Светова, новый премьер-министр Лиз Трасс назначена для выполнения какой-то конкретной задачи, после чего ее быстро уберут.

— Я замечал на примере американцев: чем более ожесточенный в отношении СССР президент приходил к власти, тем больше с ним потом как-то получалось договориться. Стоит вспомнить Никсона или Рейгана: человек пришел и занял такую крайнюю позицию, что дальше некуда, ему приходится в каких-то вопросах выступать. В случае с Лиз Трасс все зависит от того, насколько она умный человек. Чтобы совершать такие шаги, надо иметь волю и уметь понять, что в интересах Великобритании — нормальные отношения с Россией. Я все-таки думаю, что она на долгий срок пришла. Как Борис Джонсон был назначен осуществить Brexit вместо Терезы Мэй, так и она поставлена для реализации каких-то крайне непопулярных мер, после чего ее заменят, — рассказал политолог.

Эксперт отметил, что замена Лиз Трасс на другого политика может случиться, когда Россия закончит специальную военную операцию на Украине. Прежних отношений не будет, все переменится, и в этой перемене, возможно, будут востребованны совсем другие политики, уверен собеседник «ВМ».

В итоге на место Лиз Трасс может прийти человек, который будет более грамотным, предположил эксперт.

— Лояльных по отношению к нам политиков не будет. Но не будет и таких, как Бербок, считающая, что Украина важнее своих избирателей. Нам нужны такие политики, как Орбан, который и в НАТО входит, и в Евросоюз, но четко знает свои интересы. Он прямо заявлял: «Я не на стороне России, не на стороне Украины — я на стороне венгров», — резюмировал Светов.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет.